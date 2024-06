Dakar — La conférence annuelle de l'Association des Barreaux d'Afrique de l'Ouest (WABA), a achevé ses travaux hier à Cotonou, au Bénin. Organisée du 25 au 27 juin en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), la conférence avait pour objectif l'adoption des statuts et l'élection des membres des organes dirigeants de la WABA.

Trente-sept participants dont neuf femmes, représentant les différents barreaux de la sous-région, ainsi que le Secrétariat de la WABA, UNOWAS et les partenaires du Système des Nations Unies ont pris part à la conférence annuelle. Durant trois jours, les barreaux et des praticiens du droit ont échangé sur divers sujets, notamment sur le rôle de l'avocat et d'une organisation comme la WABA pour une société démocratique, apaisée et à l'abri des tensions et conflits. Ils ont également abordé les questions en suspens qui ont été soulevées à la dernière conférence annuelle tenue à Accra, en août 2023, notamment la question des statuts de l'organisation, et le renouvellement des organes dirigeants de la structure.

A l'issue des travaux, les participants ont adopté les nouveaux statuts de la WABA et ont élu le nouveau Comité exécutif, composé de cinq personnes dont deux femmes, représentant les trois groupes linguistiques de la sous-région, notamment les barreaux du Mali pour la Présidence, du Liberia pour la Vice-Présidence, du Nigeria pour le Secrétariat général, de la Guinée Bissau pour le Secrétariat général adjoint, et de la Sierra Leone pour la Trésorerie.

Le nouveau président élu de la WABA, Bâtonnier du Mali, Maître Ousmane Bouba Traoré a appelé ses collègues membres du Comité exécutif à redoubler d'effort et d'engagement pour réaliser les attentes placées en eux.

L'Association des Barreaux d'Afrique de l'Ouest (ci-après l'Association), qui rassemble les membres dirigeants des conseils de l'ordre des barreaux et les avocats de la sous-région, a été créée en réponse aux défis en matière de droits de l'homme et d'État de droit qui sapent les efforts visant à promouvoir la consolidation démocratique, la bonne gouvernance, la paix et le développement durables dans la région. Depuis sa création, le rôle principal de l'Association a été de mobiliser les barreaux et les praticiens du droit pour qu'ils jouent un rôle proactif dans le développement des systèmes et des institutions juridiques dans la région et pour qu'ils contribuent de manière significative aux efforts visant à approfondir la gouvernance démocratique par le respect de l'État de droit et des droits de l'homme.