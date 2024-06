Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement à faire connaître le potentiel minier

Uíge — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correa Victor, a réaffirmé jeudi, dans la ville d'Uíge, l'engagement continu à promouvoir et à diffuser le potentiel et les opportunités d'affaires dans tous les segments de la chaîne de production du secteur minier.

Jânio Víctor a réitéré cet engagement à l'ouverture de la conférence sur l'investissement dans le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières, qui se déroule dans la province d'Uíge, sous le thème « L'investissement dans le secteur minier et pétrolier comme levier pour la diversification économique ».

Le gouvernant a indiqué que les objectifs et cibles définis dans le PDN 2023-2027 et dans le Programme national de développement sectoriel couvrent les actions prioritaires en cours, pour accroître les connaissances géologiques et mettre à jour l'inventaire des ressources minérales du pays, visant à augmenter la production de diamants, d'or, de pierres ornementales et de métaux ferreux et l'extension conséquente de la chaîne de valeur.

Il a également souligné le soutien aux producteurs pour démarrer des projets impliquant le cuivre et d'autres métaux non ferreux, le développement de la chaîne de valeur des agro-minéraux et l'augmentation de la capacité de taille des diamants, entre autres défis.

Jânio Victor a rappelé que, malgré la croissance du secteur non pétrolier, le sous-secteur pétrolier et gazier continue d'avoir la responsabilité de rassembler les ressources financières nécessaires pour soutenir l'économie nationale, y compris les efforts de diversification.

C'est pourquoi il a indiqué que l'Exécutif angolais a défini un ensemble de programmes, d'objectifs et de cibles inclus dans le PDN 2023-2027, pour maintenir la production de pétrole brut au-dessus d'un million de barils/jour, développer les ressources en gaz naturel, atteindre l'autosuffisance en dérivés pétroliers et augmenter la capacité de stockage à terre.

Il a fait savoir que, dans le cadre de l'évaluation des hydrocarbures au niveau des bassins sédimentaires de l'intérieur du pays, la province d'Uíge est insérée dans le bassin de Kassange, qui, simultanément avec le bassin d'Otosha-Kavango, sont cibles des études de prospection de l'Agence Nationale du Pétrole et du Gaz (ANPG).

Il a rappelé que la province d'Uíge possède des preuves d'une remarquable diversité de ressources minérales, comme en témoignent différents gisements, dans le domaine des métaux ferreux et non ferreux de base, des roches ornementales et des pierres précieuses.

Il a fait savoir que la tenue de la conférence vise à promouvoir le potentiel des ressources minérales et pétrolières de la région, ainsi qu'à accroître l'activité dans le segment de la distribution et de la commercialisation des dérivés pétroliers, pouvant ainsi générer des bénéfices qui, pour l'économie de la province et le bien-être de la population.

Il a ajouté que les ressources prouvées en cuivre, existant dans la province d'Uíge, pourraient contribuer au développement de cette région du pays.

Concernant la tenue de la conférence, il a déclaré qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la politique de l'Exécutif angolais pour le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières, incluse dans le Plan National de Développement 2023-2027.