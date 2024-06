Afrique du Nord: Reprise prochaine des dessertes ferroviaires entre l'Algérie et la Tunisie

SOUK AHRAS — Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a annoncé jeudi à Souk Ahras que la gare ferroviaire ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement est désormais prête et sera prochainement rouverte en prévision de la reprise des dessertes sur la ligne ferroviaire Annaba-Souk Ahras (Algérie)-Tunis.

Lors de son inspection des stands des douanes et de la police des frontières dans cette gare, le ministre a appelé à "garantir impérativement la sécurité et les meilleures conditions de repos aux voyageurs se rendant en Tunisie via cette ligne qui sera prochainement relancée et à améliorer la qualité des services".

M. Zahana a salué les efforts des autorités de la wilaya pour réhabiliter cette gare inexploitée depuis plusieurs années, estimant que cela s'inscrit dans le cadre de la volonté politique des autorités algériennes et tunisiennes de relancer cette ligne.

Selon les explications données à l'occasion, la distance entre la gare de Souk Ahras et la Tunisie est de 57 km et le train qui en assure la desserte dispose de quatre wagons capables d'accueillir 320 voyageurs soit 80 par wagon tandis que la durée du traitement de transit pour chaque voyageur est d'une minute.

Le ministre a inspecté l'entreprise publique de transport urbain et suburbain de Souk Ahras qui exploite 30 bus déployés sur 9 lignes et a insisté sur la qualité des services publics avant de clôturer sa visite par l'inspection de la gare routière de catégorie A du chef-lieu de wilaya entrée en activité en 2013 et fréquentée annuellement par 1,1 million voyageurs.