Afrique: Industrie extractive et énergétique – Le lancement du SIREXE prévu pour le lundi 1er juillet 2024

Abidjan abrite le 1er Salon international des Ressources extractives et énergétiques qui se déroulera du 27 novembre au 02 décembre 2024, au Parc des Expositions d'Abidjan. En attendant, le lundi 1er juillet 2024, au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, aura lieu le lancement officiel du (SIREXE).

Le Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE) est organisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour la première fois en Afrique, un salon réunira les trois secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie. Le SIREXE est initié par le ministère ivoirien des mines, du pétrole et de l'Énergie. Il permettra aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques internationaux, régionaux et locaux de se rencontrer, de partager leurs expériences et de nouer de nouveaux partenariats sud-sud et nord-sud.

La cérémonie de lancement qui se tiendra au Palais des Congrès du Sofitel, sera l'occasion de pouvoir découvrir plus en profondeur le Salon et d'échanger avec les acteurs de ces secteurs notamment le directeur des mines de Côte d'Ivoire, Directeur de l'énergie et Directeur des hydrocarbures.

Placée sous le haut parrainage du Premier ministre Robert Beugré Mambé, cette cérémonie de lancement sera également l’occasion pour le ministre des mines, du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, de donner les détails afférents à la première édition de ce salon axé sur le thème : « Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelles politiques et stratégies ? ».

Ce 1er Salon international s'inscrit dans la vision de Sem Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, de faire du secteur des ressources minérales et de l'énergie, le moteur d'une croissance soutenue et durable de l'économie ivoirienne.