Congo-Kinshasa: Agression du pays - La ministre Kayikwamba appelle la communauté internationale à agir

La précarité sécuritaire dans l'Est de la RDC et « la campagne du Rwanda impunie restent LA priorité » pour le Gouvernement Suminwa, a indiqué la ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, jeudi 27 juin à Kinshasa, devant les diplomates accrédités en RDC et les représentants des organisations internationales.

La nouvelle ministre congolaise des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à aller au-delà de simples messages de condamnation de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda :

« À la veille du renouvellement du mandat de la MONUSCO et de celui du Groupe d'Experts des Nations Unies, la République Démocratique du Congo attend plus que des condamnations verbales de la part des membres des Nations Unies, en général, et des membres du Conseil de sécurité en particulier, tous signataires des conventions internationales qui sont quotidiennement bafouées sur notre territoire, par le Rwanda ».

Thérèse Kayikwamba a condamné les tueries qui se poursuivent dans l'Est de la RDC, « où le Rwanda est responsable des violations graves et massives du droit international général, du droit international humanitaire, des droits humains ».

Retrait de la MONUSCO

Au cours de son exposé devant les diplomates, elle a salué l'évolution du processus de retrait « ordonnée et responsable » de la MONUSCO. Par la même occasion, Thérèse Kayikwamba a réaffirmé l'engagement du Gouvernement congolais à s'assumer pleinement, en assurant la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'Etat.

« Le processus de désengagement de la MONUSCO représente une étape significative vers l'affirmation de notre capacité et volonté souveraine à garantir la sécurité et la paix », a-t-elle déclaré.