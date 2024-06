Algérie: Le Conseil national des droits de l'homme oeuvre à l'acquisition et à l'exercice des droits dont celui de vote

OUM EL BOUAGHI — Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a affirmé jeudi à Oum El Bouaghi que le Conseil "œuvre à l'acquisition et à l'exercice des droits dont celui de vote".

Dans son allocution au cours des travaux d'une conférence tenue à l'université Larbi Ben M'hidi à l'occasion du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et du 68ème anniversaire de la bataille Arar d'Oum El Bouaghi, M. Zaalani a affirmé: "nous sommes tenus au CNDH non seulement d'acquérir les droits mais aussi de les exercer et nous œuvrons à participer en tant que citoyens au prochain rendez-vous électoral".

Il a ajouté: "ces droits nous devons les exercer dont celui de vote, exercé librement conformément à la loi", soulignant que le CNDH "mènera une campagne pour l'exercice des divers droits dont celui de vote vers lequel nous nous dirigeons prochainement".

Le même responsable a évoqué le rapport entre les droits et la bataille d'Arar, thème de la conférence, estimant que la relation entre cette bataille, la révolution algérienne et les droits est "solide et constante".

Initiée par le secrétariat local de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), la direction des moudjahidine, le musée du moudjahid et l'ordre des avocats d'Oum El Bouaghi, la rencontre s'est déroulée en présence du wali, Aïssa Aïssat et a donné lieu à la présentation de témoignages vivants sur la bataille d'Arar qui a eu lieu le 24 juin 1956 à Ain Zitoun.

Le moudjahid M'hamed Messaadia qui a participé à la bataille, Daya Adnane qui y avait perdu son bras et Nouar Ferah dont les parents sont tombés en martyre durant la bataille ont présenté leur témoignage sur la barbarie de l'armée coloniale dont les avions et les chars avaient alors bombardé les maisons sans distinction entre civils désarmés et moudjahidine.