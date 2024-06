Madagascar: Industrialisation à grande vitesse - Un essor prometteur pour les produits « Vita Malagasy »

Les produits locaux commencent à gagner du terrain, sur le marché local. Radoniaina Razafimanantsoa, conseiller auprès du Groupe Habibo évoque un changement progressif du comportement des consommateurs.

Le développement industriel à Madagascar prend un nouvel essor, marqué par l'amélioration constante du positionnement des produits « Vita Malagasy » sur le marché local. Selon les représentants du secteur privé, une synergie s'est créée entre l'évolution des industries locales, bénéficiant des effets d'entraînement et des activités complémentaires. L'un des piliers de cette croissance est le programme ODOF (One District One Factory), mené par l'État, qui joue un rôle crucial dans l'industrialisation de la Grande Île.

Ce programme est salué par plusieurs grandes firmes, dont le Groupe Habibo, comme étant un levier efficace dans la politique du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC). Radoniaina Razafimanantsoa, conseiller au sein du Groupe Habibo, souligne que les produits fabriqués à Madagascar souffraient autrefois d'une réputation de mauvaise qualité et de manque de sophistication. Cependant, de nombreuses entreprises locales s'efforcent désormais d'améliorer la qualité pour répondre aux normes internationales. Depuis quelques années, les consommateurs malgaches se tournent de plus en plus vers les produits « Vita Malagasy », représentant un grand pas pour l'économie du pays.

%

Substitution

Le Groupe Habibo, créé vers 1936 à Befandriana Nord dans la chaîne de valeur raphia et girofle, a diversifié ses activités à travers diverses régions de Madagascar. Néanmoins, ce n'est qu'en 2016 que le groupe s'est fait connaître à Antananarivo. Sa politique actuelle vise à produire localement ce qu'il importait autrefois pour le marché intérieur.

Le groupe est devenu une référence dans l'Océan Indien, avec des produits vendus dans près de 50 pays et disposant de certifications pour la sécurité alimentaire. Radoniaina Razafimanantsoa indique que le Groupe Habibo possède cinq usines produisant divers articles, notamment du jus de fruits, des spaghettis, du fromage et du beurre, des couches pour bébés, ainsi que la célèbre boisson Coca Cola. « Nous avons 2000 emplois directs. Ce groupe collabore avec de nombreuses entreprises locales pour les emballages et divers services, créant ainsi des effets d'entraînement bénéfiques pour l'économie locale », ajoute-t-il. Pour sa part, Robson Noroharitiana, directeur commercial du Groupe Habibo, insiste sur le fait que les industries à Madagascar connaissent actuellement un véritable boom. Elles se multiplient et investissent massivement dans des machines et matériels de production.

Le Groupe Habibo, parmi d'autres entreprises, mise fortement sur cette production locale. Avec cette dynamique, le programme ODOF est perçu comme un catalyseur favorisant non seulement l'émergence de nouvelles industries mais aussi le développement des industries existantes. Pour les responsables du Groupe Habibo, il est essentiel de commencer par de petites entreprises pour en créer de grandes, soulignant ainsi l'importance de ce programme pour l'avenir industriel de Madagascar.