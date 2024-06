Madagascar: Lutte contre la rage - Plus de 7 400 élèves sensibilisés à Antananarivo

Dès que les symptômes de la rage apparaissent, la mort est inévitable, car aucun traitement médicamenteux n'existe à ce jour. C'est un fait crucial concernant la rage, une maladie où plus de 99% des cas humains sont dus à des morsures de chiens. Selon les données de l'OMS, les enfants en sont les principales victimes.

En l'absence de traitements efficaces, la sensibilisation reste le moyen de lutte le plus efficace.

C'est dans cet esprit que des événements de sensibilisation sont organisés auprès des enseignants et des élèves de plusieurs Écoles Primaires Publiques (EPP) de la capitale. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du projet CORAMAD (« Contrôle de la rage dans la commune urbaine d'Antananarivo »), mené du 28 septembre 2023 au 27 février 2024.

Avancées

À ce jour, 31 écoles de la commune ont bénéficié de ces campagnes, touchant plus de 7 400 élèves et plus de 1 000 enseignants sensibilisés contre la rage. Les élèves et enseignants des classes primaires de 9ème, 8ème et 7ème dans les Écoles Primaires Publiques de la CUA ont été informés de l'existence de la rage, le danger des morsures de chiens comme mode de transmission et les bonnes pratiques de prévention pour éviter les cas de rage humaine à Antananarivo.

Ces campagnes s'alignent avec l'objectif principal du projet CORAMAD, qui est de protéger la population en renforçant la surveillance de la rage, en améliorant la couverture vaccinale de la population canine contre la rage, et en fournissant des connaissances sur les populations canines de la CUA, indispensables au contrôle de la rage.

Bien que peu de données soient disponibles sur la rage dans la Commune urbaine d'Antananarivo et dans le pays en général, cette maladie continue de faire des victimes.