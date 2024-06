Madagascar: Tournoi de l'indépendance - Les ressortissants malgaches à Maurice, en fête

Ce n'était encore que le commencement. À l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, le tournoi annuel de football, organisé par l'association Malagasy Miray Hina, basée à Maurice, entame sa phase finale ce dimanche.

Après trois mois de compétition, le titre de cette sixième édition sera disputé entre ZAL FC et Ivato FC. Le stade de Rose Hill sera donc le théâtre de grandes retrouvailles pour les ressortissants malgaches. Trois matchs sont à l'affiche : en plus de la finale l'après-midi, Etoile FC et DDI FC s'affronteront pour la troisième place, suivis d'un match entre deux équipes féminines le matin. Comme elle l'avait promis, la présidente d'honneur de Malagasy Miray Hina, Patricia Rasendranirina, remettra un magnifique trophée à l'équipe championne. La fête nationale est toujours au cœur de ce tournoi de l'indépendance.

Cette dernière journée sera combinée à diverses activités mettant en avant la culture malgache. « Cette édition sera hors du commun. Dans une ambiance de football, notre culture résonnera. Ce sera une grande occasion pour les Malgaches travaillant à Maurice de célébrer ensemble la fête de l'indépendance et de prouver que nous sommes unis, même si nous sommes éloignés en raison de notre quête d'une vie meilleure. Les couleurs malgaches seront le thème vestimentaire », note le président de l'association, James Andriamalala. Cette journée spéciale sera donc marquée par des activités culturelles, dont un défilé mettant en valeur les costumes traditionnels de chaque région de Madagascar.

Les couleurs rouge, vert et blanc seront à l'honneur, et des animations DJ rythmeront la journée avec de la musique et des danses malgaches. Enfin, tout le monde pourra savourer les délicieux plats typiques malgaches.