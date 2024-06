Madagascar: Assemblée nationale - Trois journalistes et un artiste parmi les nouveaux députés

Ils sont trois à avoir fait une carrière de journaliste et vont intégrer la Chambre basse. Fidèle Razara Pierre, élu à Ambatondrazaka, Fetra Rakotondrasoa, à Miarinarivo, et Gascar Fenosoa, dans le 3ème arrondissement, ont su convaincre les électeurs et changent ainsi de terrain de jeu pour défendre les intérêts publics.

Parmi ces trois députés nouvellement élus, Gascar Fenosoa fait son entrée pour la première fois à Tsimbazaza, tandis que Fidèle Razara Pierre et Fetra Rakotondrasoa sont déjà des têtes familières de l'Assemblée nationale. Ces journalistes reconvertis en politiciens apportent avec eux une expérience riche en information et une volonté de servir la collectivité.

Ayant mené une campagne couronnée de succès, ils se voient désormais investis d'une légitimité qui leur permettra de porter la voix de leurs électeurs au sein de l'Assemblée nationale. Leur victoire contraste avec celle des autres journalistes Vonison Andrianjato, Lalatiana Rakotondrazafy, Heninkaja Rakotomanantsoa, et Harifidy Ramanandraibe, qui, malgré leur candidature, n'ont pas été élus lors du scrutin du 29 mai.

Autres artistes

Par ailleurs, l'artiste Din Rotsaka, connu sous son vrai nom Bernardin Rabeharison, a également été élu député sous l'étiquette Indépendant à Befandriana Nord.

Il sera le seul artiste à occuper un siège à Tsimbazaza pour les cinq prochaines années, une position unique dans un paysage politique où d'autres artistes comme Rossy, Bodo, Tsiliva, Jerry Marcoss, Jaojoby, Xavier Marie Rabesaiky de Ny Ainga et Jean Rigo n'ont pas réussi à s'imposer aux élections du 29 mai dernier. Quoiqu'il en soit, les législatives ont été marquées par la participation de plusieurs figures médiatiques et artistiques dans la course vers Tsimbazaza.