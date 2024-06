Madagascar: Ami Vision Madagascar - Une nouvelle star internationale bientôt à Madagascar

Le 22 juin 2024, Ami Vision Madagascar a organisé un événement prestigieux qui restera gravé dans les mémoires. Le Gala Dinner Bollywood Glam Night, tenu au Novotel, a marqué la première venue de l'artiste international Arjun sur le sol malgache. Cet événement a rencontré un succès retentissant.

Vitrine de talents

La soirée a été une véritable vitrine de talents, avec des performances de l'artiste local GaEi et du groupe de danse folklorique Krumania Dance de l'Île Maurice. DJ Harpz et Arjun, les vedettes de la soirée, ont assuré un spectacle exceptionnel pour le public présent. De plus, deux chanceuses ont eu la joie de remporter un voyage à Dubaï, gracieusement offert par Ami Vision Travel.

Une deuxième édition déjà en préparation

Fort de ce succès, Ami Vision prépare déjà la deuxième édition du Bollywood Glam Night, prévue dans les prochains mois. Cette fois-ci, c'est Nora Fatehi, une star internationale de Bollywood, qui sera à l'affiche. Cette dernière est danseuse et actrice renommée, suivie par plus de 68 millions de personnes sur les réseaux sociaux, et a participé, entre autres, à la cérémonie de la Coupe du monde 2022 au Qatar et prépare actuellement un featuring avec l'incontournable Jason Derulo. Elle vient également de signer dans l'un des plus grands labels dans le monde Warner Group.

Promotion de Madagascar

La venue de Nora Fatehi à Madagascar s'inscrit dans la volonté d'Ami Vision de promouvoir l'image de Madagascar et d'attirer un maximum d'artistes et de touristes. La date et le lieu de cet événement seront annoncés prochainement et Ami Vision promet une expérience encore plus grandiose que la première édition.