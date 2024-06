Madagascar: Basket/Runball - Les deux Ankoay débarquent à La Réunion

Le plateau du tournoi international de basket FIBA 3x3 Runball, organisé à La Réunion se remplit rapidement. Les deux formations des Ankoay de 3x3 sont arrivées sur l'île en début d'après-midi.

Ce tournoi se déroule les 29 et 30 juin prochains au Petit Stade de l'Est Jean Ivoula de Saint-Denis et réunit plusieurs équipes. Madagascar évolue dans la poule B chez les hommes et dans la poule C chez les dames. La Fédération malgache de basket-ball a choisi d'aligner des joueurs et joueuses expérimentés, habitués à participer à de grandes compétitions.

Dans la catégorie féminine, Emeranchine Raherimanana, Christiane Jaofera, Muriel Hajanirina et Sydonie Andriamihajanirina défendent les couleurs malgaches. Elles débutent la compétition face aux Sud-Africaines avant de rencontrer les Kréopolitaines. Chez les seniors hommes, Fiary Rakotonirina, Livio Ratianarivo, Arnol Solondrainy et Elly Randriamampionona représentent Madagascar.

L'équipe, menée par Livio, affronte d'abord les Guyanais puis termine les matchs de poule contre les Réunionnais. Le vainqueur de ce tournoi international se qualifie pour le tournoi international Challengers de Pristina, au Kosovo. Cet événement, organisé par la Ligue réunionnaise de basket-ball, compte la participation de plus de dix équipes, dont l'équipe de France olympique de 3x3, qui se prépare pour les Jeux olympiques de Paris dans moins d'un mois.