Madagascar: Précarité menstruelle - Les filles et femmes des zones rurales fortement touchées

Plusieurs centaines de millions de femmes et filles menstruées dans le monde, font plusieurs millions à Madagascar, ont des difficultés pour se procurer des protections hygiéniques lors de leurs règles.

Compter entre 12 000 ariary et 25 000 ariary par mois en moyenne pour l'achat de serviettes hygiéniques jetables. Un budget impossible à honorer pour une proportion importante de femmes et filles menstruées à Madagascar, plongeant plusieurs millions d'entre elles dans une situation de précarité menstruelle. Ceci signifiant qu'elles n'ont pas les moyens de se procurer régulièrement des protections hygiéniques.

Autrement dit, ces filles et femmes, en raison de leurs faibles revenus, n'ont pas accès aux dispositifs adaptés leur permettant de gérer dignement leurs menstruations et leur hygiène menstruelle. Les femmes et filles dans les zones rurales sont les plus touchées.

Les protections hygiéniques jetables n'y est généralement pas une option envisageable, non seulement en raison de leur coût, mais également à cause de leur disponibilité en pointillés, ou leur absence totale sur les marchés locaux.

Les protections hygiéniques à jeter n'étant pas les uniques possibilités pour gérer leurs menstruations, l'option des dispositifs réutilisables y est quasiment généralisée, si pour certaines femmes et filles parmi les plus vulnérables financièrement, il s'agit de protections « de fortune » à base de vieux tissus ou de chiffons, ne permettant pas d'avoir une bonne hygiène menstruelle.

%

Antidouleurs

La précarité menstruelle inclut également le poids financier des médicaments antidouleurs pour les femmes et filles souffrant de règles douloureuses. Les charges liées à leurs menstruations se retrouvent ainsi augmentées par les coûts de ces antidouleurs. Faute de moyens, et pour faire face à la situation, la solution pour certaines femmes et filles est le recours aux produits issus de la médecine traditionnelle.

La lutte contre la précarité menstruelle inclut en grande partie la promotion des protections périodiques lavables, avec un double avantage à la fois financier et écologique, les serviettes hygiéniques jetables ayant un volume important de déchets plastique et de résidus de cellulose avec des impacts négatifs sur l'environnement.

Dans plusieurs pays développés, la gratuité des protections hygiéniques réutilisables pour les personnes menstruées, est déjà une réalité, encadrée par des textes de loi. A Madagascar, une telle éventualité n'est pas encore à l'ordre du jour.