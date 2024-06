Madagascar: Tourisme - Application de l'intelligence artificielle pour promouvoir la destination Madagascar

Madagascar n'est pas en reste en matière d'évolution technologique car plusieurs secteurs d'activités sont désormais digitalisés pour ne citer que l'agriculture, l'éducation, le commerce et le tourisme.

« On peut même appliquer l'intelligence artificielle pour promouvoir la destination Madagascar sur le marché international. Raison pour laquelle, nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels du secteur du tourisme ». Josceline Yvonne Andriamiarintsoa, CEO et gérante de l'agence de communication Tropi'Com l'a expliqué lors d'une conférence de presse organisée à son stand dans le cadre de sa participation à la 10e édition du salon International Tourism Fair of Madagascar (ITM) qui s'est tenue dernièrement au CCI Ivato. En effet, « le manque de visibilité surtout en matière de l'évolution technologique reste encore un obstacle ne permettant pas de faire connaître la destination sur le plan international. On se limite souvent au système de bouche à oreille pour attirer les voyageurs à venir à Madagascar.

Cependant, la Grande île fait face à une rude concurrence de nombreuses destinations attractives pour les touristes internationaux pour ne citer que l'île Maurice », a-t-elle poursuivi.

Plus compétitifs

Cette entrepreneure veut ainsi accompagner les acteurs clés du secteur du tourisme en leur proposant une stratégie digitale sur mesure et un marketing d'influence, entre autres, sans oublier l'optimisation des réseaux sociaux. « Notre objectif est de les aider à être plus compétitifs sur le marché international. A titre d'illustration, la capacité d'accueil de Madagascar ne cesse de s'améliorer depuis ces derniers temps avec l'ouverture de nouveaux établissements hôteliers et de restauration alors que certains hôtels existants ne peuvent même pas être géo-localisés sur le site de Google Maps.

En outre, nous travaillons en partenariat avec Vanilla Pay Madagascar, pour tout paiement en ligne de réservation des clients à l'étranger », d'après toujours ses explications. Il est à rappeler que Vanilla Pay Madagascar est le premier agrégateur de paiement sécurisé en ligne via une unique plateforme.

Par ailleurs, Josceline Yvonne Andriamiarintsoa, la fondatrice de Tropi'Com tient à préciser que les acteurs opérant dans le secteur du tourisme peuvent développer leurs commandes grâce à l'amélioration de leur visibilité via cette évolution technologique. « Les touristes internationaux leur font davantage confiance car ils se professionnalisent dans le domaine du digital au lieu de s'aventurer sur les réseaux sociaux », a-t-elle conclu.