Madagascar: Masters de pétanque/1ère étape - Le pays, éliminé en demi-finale

La Grande Île fait son grand retour aux Masters de Pétanque 2024. Les boulistes malgaches ont atteint la demi-finale de la première étape. Après une absence de trois ans, l'équipe de Madagascar a marqué son retour triomphal sur la scène internationale des Masters de Pétanque 2024, lors de la première étape à Saint Gilles Croix de Vie.

Cette édition, marquant le quart de siècle de la compétition, a vu les boulistes malgaches réaliser une performance remarquable dès leur entrée en lice. Composée de Herilantosoa Razafimahatratra (Hery Monde), Jean Michel Andrianjaka (Tselonina), Andriamahazo Rafanomezantsoa (Havana), et Faralahy Urbain Ramanantiary (Baloty), l'équipe malgache a démarré sur les chapeaux de roue.

Lors de leur premier match, ils ont triomphé face à l'équipe quintaise avec un score de 13 à 9, après une partie intense et disputée. Leur détermination s'est confirmée lors du deuxième match, où ils ont battu l'équipe locale de la Saint Gilles par 13 à 7, s'assurant ainsi une place en demi-finale.

En demi-finale, l'équipe malgache a affronté une redoutable sélection française 2, représentée par Jean Moineau Feltain, Dylan Rocher, et David « Ligan » Doerr. Malheureusement, malgré leur combativité, les boulistes malgaches ont dû s'incliner sur un score de 13 à 1. « C'est une joie immense d'être revenu après trois ans où on était écarté de la compétition internationale. Nous tenons à remercier Quarterback, la fédération française, la fédération internationale de nous avoir permis de venir ici. Nous sommes très très honorés d'être invités aussi aujourd'hui et de participer à nouveau à la compétition internationale. On est venu pour gagner, on est aussi venu pour préparer le championnat du monde qui se passera à Dijon au mois de décembre. Les joueurs vont rester pendant trois mois en France pour participer à diverses compétitions », exprime Jocelyn Rakotomalala, membre de la FSBM.

Malgré sa défaite en demi-finale, l'équipe malgache reste ambitieuse et déterminée à poursuivre son chemin vers le titre. Avec deux étapes restantes avant le « Final Four » à Saintes-Maries-de-la-Mer les 8 et 9 septembre, Madagascar a encore toutes ses chances de se qualifier. La prochaine étape se tiendra à Nevers les 21 et 22 août, suivie par celle à Romans-sur-Isère les 27 et 28 août. Chaque victoire aux étapes à venir représente une opportunité cruciale pour accumuler des points et se hisser parmi les quatre meilleures équipes au classement général.