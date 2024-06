Ethiopie: Le vice-premier ministre exprime la ferme volonté du gouvernement de remplacer les importations de fournitures médicales

Addis Ababa — Le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que l'exposition sur la fabrication de produits médicaux locaux et l'innovation, qui s'est tenue à Addis-Abeba au cours des six derniers jours, a permis de promouvoir les opportunités d'investissement en Éthiopie et le potentiel du pays dans ce secteur.

L'exposition locale sur la fabrication de produits médicaux et l'innovation, inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 22 juin, a été officiellement clôturée aujourd'hui en présence de hauts fonctionnaires et d'acteurs du secteur.

À cette occasion, le vice-premier ministre Temesgen a déclaré que l'exposition avait démontré l'engagement du gouvernement à renforcer la fabrication locale de produits médicaux et à assurer la substitution des importations dans le secteur.

L'expansion des produits médicaux locaux est vitale pour l'Éthiopie, non seulement pour se libérer de la dépendance des produits importés, mais aussi pour améliorer la santé de ses citoyens, a-t-il souligné.

Les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le système national de santé s'inscrivent dans le cadre des objectifs généraux du pays visant à créer une nation saine, importante pour assurer la prospérité, a souligné M. Temesgen.

Selon lui, jusqu'à l'année dernière, l'Éthiopie importait 92 % de ses fournitures médicales avec d'importantes devises étrangères.

Toutefois, M. Temesgen a déclaré que le gouvernement avait obtenu des résultats positifs à la suite des mesures qu'il avait prises en vue d'accroître la part des produits médicaux locaux, qui atteint aujourd'hui 36 %. Il a également révélé que l'Éthiopie exportait des produits médicaux vers 35 pays.

Le vice-premier ministre a affirmé que l'Éthiopie deviendra bientôt autosuffisante en matière de fournitures médicales si elle continue à encourager la fabrication locale comme elle le fait actuellement.

Il a en outre souligné la nécessité d'accorder une grande attention à la qualité des produits et à leur acceptation au niveau mondial, tout en soulignant l'existence de politiques propices à l'encouragement du secteur et à l'attraction des investissements.

L'exposition, organisée sous le thème "Notre santé par nos produits", dans le but de stimuler la fabrication locale de fournitures médicales, a été visitée par plus de 100 000 personnes au cours des six derniers jours.

L'exposition a présenté les opportunités d'investissement dans le secteur de la santé en Éthiopie, ainsi que les produits et services médicaux produits dans le pays.

Quelque 107 fabricants du secteur ont participé à l'exposition, qui proposait également des opportunités de mise en réseau pour les investisseurs, des tables rondes et d'autres programmes.