Ethiopie: Le Conseil des ministres éthiopien approuve des projets de loi et des politiques

<strong>Addis Ababa — Lors d'une vaste session qui s'est tenue aujourd'hui, le Conseil des ministres éthiopien a approuvé des projets de loi et des politiques visant à réformer divers secteurs de l'économie et de la gouvernance du pays.

Lors de sa 37e session ordinaire, le conseil a approuvé une nouvelle proclamation sur la santé et le bien-être des animaux, destinée à stimuler le commerce international du bétail éthiopien en mettant en œuvre des mesures plus strictes de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies.

Le bureau du Premier ministre a déclaré dans un communiqué que le projet de loi est préparé pour identifier les ressources globales du bétail, protéger la santé et la sécurité du bétail et prévenir la transmission de maladies de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal.

Il vise également à mettre en place un système viable pour contrôler de manière adéquate les maladies animales transfrontalières et assurer le développement de l'élevage.

Cette initiative devrait renforcer la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux tout en préservant le bien-être des animaux et en garantissant les avantages économiques des parties prenantes du secteur.

Le Conseil a discuté du projet de loi et l'a transmis à l'unanimité à la Chambre des représentants du peuple pour approbation.

%

Dans le cadre de la protection des travailleurs éthiopiens à l'étranger, le Conseil a également approuvé la ratification d'un accord de travail signé entre les gouvernements de l'Éthiopie et du Koweït.

Cet accord fournira des protections juridiques aux travailleurs domestiques éthiopiens dans l'État du Golfe, répondant ainsi à des préoccupations de longue date concernant les droits et la sécurité des travailleurs.

Le Conseil a renvoyé l'accord, qui devrait également renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, à la Chambre des représentants des peuples pour approbation.

Le Conseil a également discuté du projet de politique de cybersécurité qui a été élaboré en vue de rendre la politique précédente compatible avec les situations mondiales, continentales et nationales existantes.

Ces mesures visent à renforcer la préparation du pays à l'ère numérique et à améliorer la sécurité en ligne pour les secteurs public et privé.

Dans une démarche tournée vers l'avenir, le conseil a également approuvé la première politique nationale de l'Éthiopie en matière d'intelligence artificielle.

Ce document stratégique décrit l'approche du pays en matière de développement et de mise en œuvre des technologies d'intelligence artificielle dans différents domaines, du divertissement à la sécurité nationale.

Le Conseil a décidé à l'unanimité que les politiques entreraient en vigueur immédiatement.

Les soins de santé ont également fait l'objet d'une attention particulière lors de la session. Le Conseil a approuvé une nouvelle proclamation sur la santé afin d'améliorer l'accès aux services médicaux, ainsi que la création d'un fonds pour les médicaments et d'un service éthiopien d'approvisionnement en médicaments. Ces initiatives visent à garantir un approvisionnement régulier en médicaments abordables et de qualité pour le public.

Enfin, reconnaissant l'importance d'un financement durable des soins de santé, le conseil a adopté une stratégie globale de financement de la santé.

Ce plan vise à garantir un financement cohérent du système de santé éthiopien, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.

Le Conseil a discuté des projets de loi et les a transmis à l'unanimité à la Chambre pour approbation.