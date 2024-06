Algérie: Approbation de l'inscription du projet d'étude du 'Vieux Ksar' d'El Meniaâ

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, jeudi à Alger, l'approbation de l'inscription du projet d'étude et de sauvegarde du "Vieux Ksar" à El Meniaâ, avec une enveloppe financière estimée à 52 millions DA au titre de la loi de finances (LF) 2024.

Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), la ministre a indiqué que son département ministériel avait proposé plusieurs projets importants dans le cadre de la LF 2024 en vue de promouvoir les activités culturelles dans la wilaya d'El Meniaâ, annonçant l'approbation de l'inscription de 3 projets "relatifs à l'étude et à la sauvegarde du Vieux Ksar d'El Meniaâ avec une enveloppe financière de 52 millions DA, l'étude de réalisation d'une maison de culture avec un montant de 35 millions DA et la réalisation du siège de la direction de la culture avec un logement de fonction (150 millions DA)".

Elle a également fait savoir que des instructions ont été données à l'administration de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGE

BC), chargé de la sauvegarde et de la gestion du "Vieux Ksar" d'El Meniaâ, pour "coordonner avec nos services dans cette wilaya afin d'ouvrir une annexe de l'Office dans la wilaya d'El Meniaâ, pour la préservation et la sauvegarde du "Vieux Ksar" et des sites archéologiques et historiques classés de cette wilaya".

La ministre a fait état, à cet égard, de l'inscription en 2007 du site du "Vieux Ksar" sur la liste de l'inventaire général des biens culturels immobiliers, ayant également bénéficié d'une opération intitulée "étude du plan de préservation et de sauvegarde du Ksar d'El Meniaâ" lancé en 2006 qui n'a pas vu le jour et a été gelé par la suite, évoquant "un autre projet pour réaliser la clôture du site par le ministère de la Culture et des Arts en coordination avec les services de la commune d'El Meniaâ".

Le secteur de la culture de la wilaya d'El Meniaâ "a bénéficié de plusieurs projets importants dans les différents domaines, notamment la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et la promotion de la lecture publique", a rappelé Mme Mouloudji.

Concernant le classement des monuments historiques et des sites archéologiques, la ministre de la Culture a fait état de l'élaboration "de propositions de classement des biens culturels sur la liste du patrimoine national sauvegardé à El Meniaâ notamment la vieille mosquée, l'Eglise Saint-Joseph et l'Hôtel El Boustane qui seront soumis à la commission nationale de classement des biens culturels lors de la réunion du 8 juillet prochain conformément aux mesures en vigueur".

Répondant à une autre question sur le secteur de la wilaya de Djanet, la ministre a souligné que cette wilaya avait bénéficié "récemment de plusieurs projets d'investissement à l'instar des dix (10) autres nouvelles wilayas".

Et d'ajouter: "compte tenu de l'importance du patrimoine culturel et naturel du Parc national du Tassili-N'Ajjer et en vue de sa préservation, de sa restauration et de sa valorisation, le secteur de la culture a bénéficié dernièrement d'un investissement pour l'acquisition d'équipements techniques en vue de répertorier le patrimoine des cinq parcs culturels avec une enveloppe de 137,5 millions DA".

Mme Mouloudji a rappelé, dans le même sillage, que le secteur de la culture dans la wilaya de Djanet avait connu plusieurs opérations telles que les études, les travaux de maintenance et l'aménagement extérieur du Fort Polignac, l'équipement du Parc national de Tassili-N'Ajjer d'un système de surveillance et une étude d'un centre d'interprétation de l'office du Parc national Tassili-N'Ajjer.

"Nous avons proposé en 2024 de lever le gel sur ces opérations et la majorité des opérations d'investissement relatives au patrimoine culturel dont regorge le Parc national Tassili-N'Ajjer et ce dans le cadre de nos rencontres avec les services du ministère des Finances pour assainir la nomenclature des investissements publics", a expliqué la ministre.

Répondant à une troisième question concernant les efforts du secteur pour sauvegarder l'identité nationale et protéger le patrimoine culturel national, Mme Mouloudji a fait savoir que cela "intervient en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la nécessité de renforcer la protection du patrimoine culturel, la préservation de la mémoire collective, et d'œuvrer à récupérer, sauvegarder et valoriser les biens culturels".

Pour ce faire, "notre secteur ministériel à œuvrer à renforcer et à actualiser l'arsenal juridique, commençant par le lancement de la révision de la loi 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel", a-t-elle ajouté.

Elle a également rappelé la stratégie du ministère visant à s'adapter aux dernières technologies, dont la création d'une banque de données nationale sur les éléments du patrimoine culturel immatériel, le lancement de la plateforme "Turathi " conçue pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, ainsi que le Géoportail "Fadaeldjazair" qui comprend actuellement 52 applications, en sus de l'observatoire géographique qui en compte 9.

La ministre a affirmé que l'élection de l'Algérie ce mois (juin) comme vice-présidente du Conseil consultatif scientifique et technique (STAB) de la convention de 2001 de l'Unesco pour la protection du patrimoine culturel subaquatique, et membre du comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, constituent "une reconnaissance de la communauté internationale des efforts de l'Algérie dans la protection de son patrimoine culturel et de sa contribution active à la protection du patrimoine culturel de l'humanité", et réaffirment aussi "la priorité accordée par notre secteur ministériel à la protection, à la préservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel pour les générations futures".