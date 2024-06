Afrique du Nord: Algérie/Monténégro - Signature d'un mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a cosigné jeudi au siège du ministère à Alger, avec le Vice-Premier ministre monténégrin en charge de la Démographie et de la Jeunesse, Dragoslav Scekic, un mémorandum d'entente entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports.

La cérémonie de signature du mémorandum d'entente, qui s'est déroulée en présence des délégations des deux pays, est intervenu suite à une rencontre entre M. Hamad et M. Dragoslav Scekic et la délégation l'accompagnant.

A cette occasion, l'hôte de l'Algérie visitera avec sa délégation, des installations sportives et pour jeunes à Alger dans le cadre "du renforcement des liens étroits et de la coopération entre les deux pays".

Dans le domaine sportif, il a été convenu de "l'échange d'expertises en matière de sports olympiques et de sport pour tous, les sciences sportives et la médecine du sport, tout en œuvrant à l'augmentation de la performance sportive entre l'Algérie et le Monténégro, à travers la participation aux camps d'entrainement communs et aux match amicaux, outre la coopération en matière de lutte contre le dopage".

Dans le cadre de ce mémorandum, les deux parties sont convenues d'"encourager et de développer les activités sportives, et les jeux et sports traditionnels, ainsi que le sport adapté aux personnes à besoins spécifiques".

Ce partenariat vise, également, à "soutenir les activités communes de la jeunesse, à travers la coordination entre les associations nationales actives dans le domaine de la jeunesse ainsi que les institutions de jeunesse dans les deux pays".

M. Hammad a indiqué qu'il s'agit de la première convention et que nous espérons qu'elle sera suivie par d'autres à l'avenir". "Nous croyons que le domaine sportif est le meilleur pour renforcer notre coopération", a-t-il dit.

De son côté, M. Dragoslav Sekic, a déclaré: "comme vous le savez, nous avons une histoire commune et notre pays a soutenu l'Algérie dans sa lutte nationale pour l'indépendance. Nous espérons suivre le même chemin de coopération et de compréhension mutuelle. Ce mémorandum d'entente en est le début. Je saisis cette occasion pour saluer les athlètes algériens qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je leur souhaite bonne chance lors de cet événement international", a-t-il ajouté.