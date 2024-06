Algérie: Le DGSN participe à New York à la 4e Conférence des chefs de police des pays membres de l'ONU

NEW YORK — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui a participé, jeudi à New York, aux travaux de 4e Conférence des chefs de police des pays membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Accompagné d'une délégation du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ainsi que d'un représentant du Commandement de la Gendarmerie nationale, M. Badaoui a pris part à la séance d'ouverture de la Conférence, ainsi qu'à la première séance, placée sur thème "Nouvelles approches des missions de paix et des zones de conflit potentielles".

Dans son allocution au nom de l'Algérie, M. Badaoui a salué "les sacrifices importants des membres des missions de maintien de la paix des Nations Unies, y compris leurs composantes militaires et policières", exprimant "la considération de l'Algérie à ces grands efforts".

A ce propos, le DGSN a mis l'accent sur "trois points essentiels, il s'agit, pour le premier, du maintien d'un partenariat étroit avec le pays hôte, dans les cas idoines, qui est crucial pour mener à bien le mandat de la mission de maintien de la paix, notamment en lien avec le renforcement des capacités des forces de sécurité nationales, suivant les priorités et la vision du pays hôte".

Pour le deuxième point, il a évoqué "la nécessité impérieuse de développer davantage de partenariats entre les Nations Unies et les Etats membres, dans le but de jeter plus de passerelles pour l'échange d'expertises et des bonnes pratiques", se félicitant des "efforts incommensurables consentis par l'Algérie dans le développement et la modernisation de ses institutions de sécurité nationale, afin d'adapter leur capacité à faire face aux menaces nouvelles et émergentes, notamment les menaces cybernétiques".

L'Algérie, en sa qualité de pays hôte du mécanisme de l'AFRIPOL, "soutient avec force l'idée de confier un plus grand rôle à l'UA en matière de renforcement de la coopération entre les institutions policières africaines", a-t-il rappelé.

S'agissant du troisième point, le DGSN a affirmé que "l'adaptation des réponses sécuritaires à la nature des menaces nécessite d'investir dans les nouvelles technologies", ajoutant que "les groupes terroristes et criminels utilisent des techniques modernes dans leurs actes de vandalisme".

Dans ce contexte, M. Badaoui a présenté la proposition de l'Algérie d'ériger l'ONU en "une passerelle entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires".

Le DGSN a réaffirmé, à la fin de son intervention, qu'"en sa qualité de partenaire sécuritaire fiable possédant une grande expérience dans la lutte contre le terrorisme, l'Algérie demeure engagée dans la contribution aux efforts régionaux et internationaux visant le renforcement des processus de paix à travers des partenariats innovants et efficaces".

Plusieurs rencontres et entretiens bilatéraux

En marge de sa participation aux travaux de la 4e Conférence onusienne des dirigeants des organes de police, le DGSN a tenu plusieurs rencontres, à travers lesquelles, il a rencontré le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, le Chef de la police de Zimbabwe, Tandabantu Gowin Mataga, ainsi que le chef-adjoint de la police de Slovénie, Joze Senica.

A ce propos, M. Badaoui a fait part de "la disposition de l'Algérie à œuvrer, de concert avec l'ONU, à la mise en place des cadres indispensables à l'accompagnement des Etats membres désirant former et renforcer leurs organes de sécurité".

Les entretiens avec le chef de la police de Zimbabwe ont porté sur " le partage des expériences et le relèvement des capacités des organes de la police de Zimbabwe, dans la lutte contre les différentes menaces et périls qui menacent la sécurité publique, ainsi que pour débattre "des voies et moyens de concrétiser les cadres de la coopération disponibles dans cet important domaine".

Par ailleurs, les deux parties ont affirmé leur volonté de " promouvoir la coopération entre les institutions policières à la lumière des visites de haut niveau échangées récemment entre les deux pays".

Le DGSN poursuit ses activités en marge de cette rencontre, lors de laquelle d'autres entretiens bilatéraux sont prévus avec plusieurs de ses homologues présents à New York, ainsi qu'avec des représentants du Secrétariat général de l'ONU.