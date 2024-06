Angola: Le pays veut attirer deux millions de touristes par an

Luanda — L'Angola souhaite attirer deux millions de touristes par an avec la mise en oeuvre du vaste programme de promotion de l'activité touristique en cours dans le pays.

Cette intention a été exprimée jeudi, à Luanda, par le secrétaire d'État au Tourisme, Hélder Marcelino, lors d'une rencontre sur le "Programme de promotion et de développement du tourisme", promue par le ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale. Selon le directeur, des actions sont en cours pour augmenter substantiellement le nombre de touristes, dépassant les 218 mille reçus en 2019, en Angola.

En 2023, a-t-il rappelé, 133 mille touristes ont visité l'Angola, soit 11 mille de plus par rapport à 2022, en provenance de 100 pays, le Portugal en tête de la liste, suivis de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, de l'Afrique du Sud et du Liban.

Il a souligné l'amélioration des infrastructures de base et des services de soutien au tourisme, le réseau routier, l'électricité, les télécommunications, la connectivité entre les sites (air, terre et mer), l'eau potable et les premiers secours comme facteurs qui ont influencé l'attraction de ces touristes.

Pour attirer davantage de touristes, Hélder Marcelino a également souligné la mise en oeuvre du « tourisme de courte durée », qui implique un tourisme intérieur, avec la participation d'entreprises locales, qui pourrait constituer une opportunité pour le développement de petites et moyennes entreprises dans des endroits comme Cabo Ledo, Mussulo et Benguela.

%

Il a mis en avant le tourisme destiné aux chercheurs et aux explorateurs, qui choisissent des emplacements spécifiques, dont le segment implique des spécialistes locaux, garantissant des revenus élevées.

Les priorités du gouvernement comprennent également la réhabilitation et la requalification de 18 ressources touristiques identifiées dans plusieurs provinces du pays, notamment la baie de Luanda et Miradouro da Lua, le Centre de développement touristique de Cabo Luanda, le Centre de développement touristique de Kalandula, les Pedras Negras de Pungo Andongo, à Malanje, les collines de Curoca, à Namibe, Ponta do Padrão, au Zaïre, entre autres.

L'aéroport António Agostinho Neto, où seront exposées des images de la culture angolaise et de postes d'information touristique, figure également parmi les ressources qui seront améliorées pour accueillir les touristes.

Comme l'a mentionné le secrétaire d'État, le secteur transformera deux hôtels INFOTUR dans les provinces de Luanda et Cabinda en hôtels pédagogiques. Dans le cadre juridique, il a souligné comme priorité la mise à jour de la loi sur le tourisme et le contrôle du fonctionnement des entreprises qui soutiennent l'activité. L'Angola compte plus de 3 300 entreprises hôtelières, y compris des hôtels, des pensions et similaires, 572 agences de voyages et de tourisme, ainsi que 700 guides touristiques.