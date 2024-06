Maroc: Réunion à Rabat sur les préparatifs relatifs à l'organisation du RGPH-2024

Rabat — Une réunion consacrée à l'examen des préparatifs en cours pour l'organisation du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2024) s'est tenue, jeudi au siège du ministère de l'Intérieur, sous la présidence du ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et du Haut-Commissaire au Plan, M. Ahmed Lahlimi Alami.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI pour la réalisation du prochain recensement général, contenues dans la Lettre adressée par le Souverain, que Dieu L'assiste, au Chef du gouvernement, le 20 juin courant, au sujet de la préparation du recensement général prévu tout au long du mois de septembre de cette année, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Elle a été l'occasion de passer en revue les Hautes Directives Royales visant à garantir une organisation rigoureuse de cette échéance nationale d'envergure, compte tenu des données et indicateurs importants et multiples qu'elle fournira sur la société marocaine, lesquelles intéressent les institutions nationales et internationales, les acteurs politiques, sociaux et économiques, la société civile, les familles marocaines et les communautés étrangères résidant au Maroc, précise-t-on de même source.

La réunion a été, de même, l'occasion de rappeler la ferme volonté de Sa Majesté le Roi de garantir la réussite du prochain recensement général que le Souverain souhaite novateur, de par l'approche et les moyens technologiques à mobiliser pour la collecte et le traitement des données, et ambitieux à travers l'élargissement des champs d'enquête pour inclure des thématiques d'actualité jouissant de la Haute sollicitude Royale, dont le projet sociétal structurant de généralisation de la protection sociale.

En outre, le prochain recensement général de la population et de l'habitat contribuera à la concrétisation du projet de société et au déploiement du modèle de développement, bâtis sur les principes de démocratie politique, d'efficience économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale.

Partant des Hautes Orientations Royales, l'ensemble des mesures à mettre en oeuvre ont été examinées afin de favoriser la pleine réussite de cette importante échéance nationale, qui nécessite, outre la mobilisation globale d'importantes ressources humaines et logistiques, une large adhésion et une coordination étroite et efficace de la part de l'ensemble des administrations, des établissements publics et des services déconcentrés, en plus des autorités et collectivités territoriales, régionales, provinciales et locales, relève le ministère de l'Intérieur.

A cet égard, l'accent a été mis sur l'importance de la coordination efficace entre les services du ministère de l'Intérieur et du Haut Commissariat au Plan, ainsi qu'avec l'ensemble des départements gouvernementaux au niveau de l'accompagnement de toutes les étapes préparatoires et procédurales du recensement général, poursuit le communiqué, soulignant le rôle essentiel des walis et gouverneurs, aux côtés des conseils élus et des services déconcentrés des ministères, pour ce qui est de l'appui logistique et humain et pour déterminer la manière de leur contribution à la réalisation du recensement.

S'agissant de l'état actuel des préparatifs, le HCP s'attelle à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la mobilisation des ressources humaines, à travers le parachèvement de l'opération de sélection des équipes chargées des missions de terrain relatives à la collecte des données auprès des familles, au contrôle et à la supervision, ainsi qu'aux préparatifs pour la tenue d'une session de formation au profit des membres de ces équipes au cours des mois de juillet et d'août prochains, dans la perspective de collecter et d'exploiter ces données à l'aide des moyens technologiques déployés par le HCP pour le déroulement de cette opération nationale d'envergure.

Cette réunion a été aussi l'occasion de rappeler le contenu de la Lettre adressée par SM le Roi Mohammed VI au Chef du gouvernement, dans laquelle le Souverain appelle les citoyens et citoyennes à faire preuve d'une totale coopération et d'une participation active à cet exercice d'intérêt général en fournissant des informations fiables et précises, qui seront exploitées dans l'élaboration de politiques publiques conformes aux intérêts du pays et en adéquation avec les projets et programmes de développement menés sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, conclut le communiqué.