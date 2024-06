Maroc: Le patrimoine culturel ancestral du pays à l'honneur à Montréal

Montréal — Le patrimoine culturel ancestral du Maroc a été mis à l'honneur à Montréal, à l'occasion des Rencontres culturelles "Brises Patrimoniales".

Cette manifestation a offert au public de la métropole canadienne une opportunité pour découvrir le riche patrimoine marocain à travers ses arts, ses traditions et son histoire millénaire, indique dans un communiqué le Centre culturel marocain, Dar Al Maghrib, qui a initié récemment cette deuxième édition.

Organisé en partenariat avec l'Institut musulman de Montréal et l'Association Mémoires et Dialogue, cet événement qui a rassemblé des personnalités du monde diplomatique, politique, des affaires, ainsi que des domaines artistiques et culturels, a offert une plateforme pour célébrer la diversité et la richesse des traditions artistiques marocaines, tout en favorisant le dialogue interculturel.

"Brises patrimoniales", désormais un rendez-vous annuel, "incarne un engagement profond pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel marocain", a souligné la directrice de Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri.

"Chaque performance, chaque atelier et chaque rencontre sont conçus pour sensibiliser le public à la richesse de notre héritage", a-t-elle ajouté.

Parmi les moments forts de ces rencontres figurait l'exposition "Trésors du Maroc: le rayonnement d'un patrimoine vivant", organisée en collaboration avec la plateforme culturelle Dialna Maroc, et Tuyya Canada. Cette exposition a présenté une sélection d'oeuvres de créateurs marocains, ainsi que des pièces d'art uniques.

Selon le communiqué, divers métiers artisanaux ont été mis en évidence, tels que la dinanderie, le caftan, le tapis, la maroquinerie, la peinture, le tissage, la sellerie, la calligraphie, les bijoux et bien d'autres. Ces créations témoignent de l'équilibre entre préservation des traditions et innovation.

Des visites guidées pour les enfants, des ateliers interactifs et des conférences thématiques ont été organisés pour offrir aux visiteurs une immersion dans l'univers captivant de l'art et de l'artisanat marocain, indique-t-on.

Selon les organisateurs, "Brises patrimoniales" a également été une ode à la chanson marocaine, avec au menu trois spectacles offrant un voyage musical et sonore à travers les différents répertoires du patrimoine marocain, sous la direction musicale et artistique du virtuose Anwar Saidi.

La pluralité culturelle du Royaume a été en outre mise en lumière à travers une projection-débat sous le thème "Lumière sur notre patrimoine commun", où un vibrant hommage a été rendu à feu Samy Elmaghribi, figure emblématique de la musique judéo-marocaine.

Le programme a également inclus une série de conférences-débats portant sur le "patrimoine culturel marocain: entre authenticité et innovation" et "la dimension spirituelle des valeurs culturelles et sociétales au Maroc", l'occasion d'explorer les défis et les opportunités liés à la préservation du patrimoine marocain et mettre en lumière les aspects spirituels et sociétaux des traditions marocaines.

En parallèle, le volet pédagogique de l'événement a inclus des ateliers destinés aux jeunes, tels que "Découvre ton Patrimoine", visant à les initier à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel marocain. Deux masterclass ont également été organisées en faveur des étudiants du Collège Lasalle à Montréal, explorant le caftan marocain entre authenticité et innovation, animées par les designers marocaines Salma Bensaid et Meryem Boussikouk.

Une exposition collective sous le thème "Au fil du pinceau : Regards contemporains sur le patrimoine marocain" des artistes Houda Gueddari et Latifa Bousikouk a également été organisée, constituant un croisement de leurs deux démarches esthétiques, qui s'inscrivent toutefois dans une histoire partagée.

La 2è édition des Rencontres culturelles "Brises Patrimoniales" s'est clôturée en beauté avec le défilé "Au fil du caftan : un héritage vivant, une histoire à célébrer", présenté par la designer marocaine Meryem Boussikouk. Ce défilé a mis en vedette les habits emblématiques du Royaume, ainsi que les couleurs, les formes et les matières qui distinguent le savoir-faire artisanal marocain.