Maroc: Le gouvernement oeuvre avec 'sérieux et responsabilité' pour le renforcement de l'État social conformément à la vision de SM le Roi (M. Akhannouch)

Fès — Le gouvernement oeuvre avec "sérieux et responsabilité" pour le renforcement des piliers de l'État social, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors d'une intervention sur le bilan de mi-mandat du gouvernement dans le cadre de la série des rencontres "Café citoyen", organisées par le mouvement "Citoyens" qui ont pris fin mardi à Fès, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement a bien géré un certain nombre de questions épineuses à l'instar du problème de l'eau en mettant en oeuvre un ensemble de mesures visant à restructurer la politique de l'eau et à combler le retard pris dans la réalisation de plusieurs projets, compte tenu de sa responsabilité historique envers ce secteur stratégique et en application des hautes directives royales.

Un communiqué du mouvement "Citoyens" relève que M. Akhannouch s'est félicité du succès du gouvernement à relancer le dialogue social et à en faire un espace fertile pour élaborer les choix sociaux et définir des politiques publiques à même de satisfaire les besoins des citoyens, précisant que le chef du gouvernement a également salué la contribution de l'Exécutif, à travers un certain nombre de mesures, à l'instauration d'une dynamique positive dans l'économie nationale, ainsi que ses réalisations dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture et réitéré l'engagement du gouvernement à trouver des solutions aux différents problèmes en suspens selon les capacités dont dispose l'État.

"Le gouvernement a fondé son bilan sur la légitimité des acquis réalisés au service des citoyens et des familles marocaines sans se plaindre des répercussions des crises complexes que notre pays a connues ces dernières années", a-t-il dit.

De son côté, la représentante du mouvement "Citoyens" a souligné l'importance de cette opération de communication pour renforcer le contact de proximité avec les citoyens, saluant l'adhésion positive des membres du gouvernement à l'appel du mouvement pour la participation aux réunions de communication organisées parallèlement à la présentation du bilan d'étape du gouvernement, dans le cadre de la relation entre la société civile et les forces vives du pays.

Le communiqué note aussi que le chef du gouvernement a interagi avec les différentes interrogations des citoyens qui ont participé à la réunion, durant laquelle le mouvement "Citoyens" a présenté à M. Aziz Akhannouch les diverses recommandations qui ont sanctionné ses tournées nationales lui ayant permis de rencontrer plus de 5.000 citoyens dans plus de 60 villes et 12 régions du Royaume.

La série des rencontres "Café citoyen", organisées par le mouvement "Citoyens", une association indépendante fondée en 2016, visent à contribuer à un développement inclusif et durable en renforçant la participation des citoyens au débat public, consolider les capacités des jeunes, des femmes et des acteurs territoriaux, et permettre aux nouvelles dynamiques de jouer leur rôle dans le développement des territoires et régions.

Ces réunions, qui ont débuté le 27 mai et se sont déroulées dans différentes villes et régions du Royaume, tournent autour du bilan de mi-mandat du gouvernement, en présence du chef du gouvernement et de plusieurs de ses membres.

Ces rencontres ont vu la participation active de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Au cours de ces réunions régionales, les membres du gouvernement ont passé en revue leurs réalisations au cours des trente mois de vie du gouvernement, en discutant et en écoutant les opinions et les interrogations des citoyens.

Cette initiative, qui a réuni des membres du gouvernement et des citoyens, s'inscrit dans le cadre de la consolidation du dialogue constructif entre les responsables gouvernementaux et les citoyens et du renforcement des valeurs de transparence, de participation et de communication avec l'opinion publique nationale.