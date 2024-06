Maroc: Laâyoune - Des acteurs économiques zambiens prospectent les opportunités d'investissement de la région

Laâyoune — Une importante délégation économique de la Zambie s'est rendue, jeudi Laâyoune, en vue de prospecter les opportunités d'investissement dont regorge la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine de promotion économique de la Zambie au Maroc (du 21 au 28 juin), en vue de promouvoir le potentiel économique de la Zambie au Royaume dans divers secteurs d'activité et de renforcer le partenariat entre les acteurs économiques des deux pays et d'élargir les perspectives de coopération.

Dans une déclaration à la presse, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la République de Zambie à Rabat, Eliphas Chinyonga, a souligné que l'objectif de cette visite est de développer les relations économiques avec le Maroc en général et la région de Laâyoune-Sakia El Hamra en particulier.

M. Chinyonga a également relevé que cette visite a permis à la délégation de s'informer de prés des potentialités de la région et d'examiner les possibilités de promouvoir le partenariat et de partager les expériences et les expertises dans les différents secteurs productifs.

S'agissant de la cause nationale, le diplomate a réaffirmé le soutien de son pays à la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud.

De son côté, le directeur général de l'Agence de Développement de Zambie (ZDA), Albert Halwampa, a indiqué que les acteurs économiques zambiens souhaitent bénéficier de l'expérience du Maroc dans les domaines liés à l'industrie automobile et à l'agriculture, émettant le voeu d'approfondir les relations de coopération avec l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) ayant lancé de grands projets en Zambie. "En ce qui concerne les start-ups technologiques, nous devons nous inspirer du Maroc, qui exporte près de 5 milliards de dollars vers l'Europe et les États-Unis", a poursuivi M. Halwampa qui conduit la délégation économique zambienne.

A cette occasion, il s'est dit impressionné par la dynamique de développement que connait Laâyoune, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des routes et des infrastructures. Il a également souligné la nécessité de renforcer le partenariat avec le Maroc dans tous les domaines, en particulier le commerce, l'investissement et l'énergie renouvelable, faisant observer que "le Royaume a fait un bond en avant dans le domaine des énergies éolien et solaire".

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Zambie, Anthony Kabaghe, a mis en exergue l'évolution du secteur industriel au Maroc, faisant savoir que cette visite a pour but de consolider les mécanismes de coopération économique avec les entreprises zambiennes et de tirer profit de l'expérience des acteurs économiques marocains.

M. Kabaghe a aussi mis l'accent sur le développement du secteur privé au Maroc, émettant le souhait de bénéficier de l'expérience du Maroc en la matière et de favoriser le développement de partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre les opérateurs marocains et leurs homologues zambiens.

Les acteurs économiques zambiens ont également suivi deux exposés présentés respectivement par le directeur du Centre régional d'investissement et par un responsable du Conseil régional, dans lesquels, l'accent a été mis sur les potentialités d'investissement et les secteurs productifs dans la région, et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques, ainsi que sur les projets structurants lancés par SM le Roi Mohammed VI, qui représentent la pierre angulaire du développement économique de la région.

Cette visite qui a rassemblé plusieurs hauts responsables des secteurs public et privé de la Zambie, vise à informer les délégations étrangères de la dynamique vertueuse de développement dans les provinces du Sud du Royaume et des opportunités d'affaires offertes par la région. A noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique du Maroc avec ses partenaires africains, en vue d'ériger le Royaume en tant que hub régional au service du co-développement africain dans divers domaines.