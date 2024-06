Rabat — La Chambre des représentants et la Fondation Mohammedia des oeuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la Justice ont signé, jeudi à Rabat, un accord de partenariat qui vise à renforcer la coopération entre les deux patries dans divers domaines.

Cette convention a été signée par le ministre de la Justice, président du Conseil d'orientation et de contrôle de la Fondation, Abdellatif Ouahbi, et le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, en présence du président de l'Association des oeuvres sociales des fonctionnaires de la Chambre des représentants, Ahmed Attayebi, et du directeur général de la Fondation Mohammedia des oeuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice, Lissan Eddine Harran.

Elle vise à renforcer les moyens de coopération entre les deux parties, dans le cadre d'un partenariat fructueux, permettant aux fonctionnaires de la Chambre des représentants de bénéficier des services fournis par la Fondation, notamment dans les domaines sociaux, culturels et scientifiques.

En vertu de cet accord, le personnel de la Chambre des représentants bénéficiera des prestations sociales de la Fondation dans les mêmes conditions appliquées aux fonctionnaires de la Justice et de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), y compris ceux offerts par les clubs et centres d'estivage de la Fondation, selon les moyens disponibles et dans les mêmes conditions fixées pour les adhérents de la Fondation.

La convention porte également sur d'autres services et prestations, telle que l'organisation de conférences, de colloques et de journées d'études à caractère culturel et scientifique dans des domaines d'intérêt commun, encadrés par les cadres des deux institutions, selon un programme annuel établi par les deux parties.

Cette initiative a pour objectif, en outre, de renforcer la complémentarité entre les deux institutions, en vue de créer un environnement de travail motivant aux fonctionnaires de la Chambre des représentants, à même de favoriser leur épanouissement professionnel et culturel et de contribuer à l'amélioration de la qualité de leur vie sociale.