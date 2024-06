Ile Maurice: Jeff Hart, Head of School, Clavis International Primary School - «Nous valorisons la pensée critique»

interview

Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir un campus à Anahita Beau-Champ ?

Nous avons été approchés par Alteo en raison de notre réputation pour une éducation de haute qualité. Ouvrir un deuxième campus a été une décision importante pour nous, et l'environnement unique d'Anahita Beau-Champ offrait une opportunité spéciale en adéquation avec nos valeurs. En tant qu'école à but non lucratif, nous avons toujours priorisé la qualité de l'éducation. Le partenariat avec Alteo nous permet d'étendre notre portée et d'offrir à plus de familles l'accès à nos programmes d'apprentissage exceptionnels. Cette expansion répond également à la forte demande et aux longues listes d'attente de notre campus de Moka.

À quelle date l'école ouvrira-t-elle ses portes ?

Le calendrier académique de la CIPS alignera les dates de début pour nos campus de Moka et de Beau-Champ. Bien que le calendrier officiel soit publié d'ici à fin août, nous anticipons que le premier jour d'école sur notre campus de Beau-Champ sera aux alentours du 13 janvier 2025.

Quelles sont les spécialités éducatives offertes ?

Clavis se distingue par une combinaison unique de forces éducatives qui nous différencie en tant qu'école inclusive. Au coeur de notre philosophie se trouvent les relations solides et de soutien que nous établissons avec nos élèves. Nous nous efforçons de garantir que chaque élève trouve pertinence et engagement dans ce qu'il apprend.

Notre approche éducative est ancrée dans le Programme Primaire du Baccalauréat International (PYP), qui met l'accent sur l'apprentissage par l'enquête. Dans notre section pré-primaire, cela est complété par une approche d'apprentissage par le jeu. Nous nous concentrons sur l'enseignement de l'enfant, en adaptant l'éducation aux besoins individuels et en encourageant l'initiative des élèves.

Un aspect significatif de la philosophie du PYP est son accent sur les compétences transférables et une compréhension conceptuelle. Nous privilégions une compréhension approfondie et le développement de compétences applicables dans divers contextes, plutôt que la simple mémorisation du contenu. Cette approche garantit que nos élèves sont bien équipés pour s'adapter et prospérer dans différentes situations, tant à l'école qu'à l'extérieur.

Notre engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie s'étend également à nos enseignants, notre personnel et nos parents. Nous encourageons toute notre communauté à s'engager dans un développement professionnel et personnel continu, en favorisant une culture de curiosité et de croissance.

En fin de compte, notre objectif est de nourrir des élèves qui sont des penseurs critiques, des individus compatissants et des citoyens du monde actifs.

Comment comptez-vous intégrer les élèves dans la communauté d'Anahita Beau-Champ ?

Chez Clavis, nous croyons qu'une école doit influencer positivement sa communauté. Nos élèves seront intégrés dans la communauté d'Anahita Beau-Champ grâce à l'engagement communau- taire, élément clé de notre programme. Cela inclut des sorties éducatives, des initiatives de service communautaire telles que des collectes de charité et des projets environnementaux comme le recyclage et les activités de nettoyage.

Comment comptez-vous utiliser les ressources locales et naturelles d'Anahita Beau-Champ dans le processus d'enseignement ?

L'environnement naturel autour du campus de Beau-Champ offre de nombreuses opportunités d'exploration et de recherche. Les espaces verts prévus faciliteront une large gamme d'expériences d'apprentissage en plein air. Collaborer avec Alteo, qui valorise la durabilité environnementale, s'aligne parfaitement avec nos objectifs éducatifs. Par exemple, les plans d'Anahita Beau-Champ pour une ferme de subsistance avec des soins aux animaux offriront à nos élèves des expériences pratiques en agriculture et en durabilité, intégrant directement ces ressources dans notre programme.

Quels avantages spécifiques les parents et les élèves peuvent-ils attendre de ce nouveau campus par rapport aux options publiques ?

Choisir une école revient à trouver le bon ajustement pour le style d'apprentissage et les besoins de chaque enfant. Chaque école, qu'elle soit privée ou publique, a ses propres forces. Chez Clavis, nous mettons l'accent sur l'initiative des élèves, favorisant un apprentissage collaboratif entre élèves et enseignants. Notre approche basée sur l'enquête rend l'apprentissage significatif et engageant, en se concentrant sur la compréhension et l'application des connaissances plutôt que sur la mémorisation. Nous valorisons la pensée critique, la créativité et le développement holistique à travers un environnement d'apprentissage diversifié et dynamique. Notre objectif est que les élèves soient enthousiastes et motivés à venir à l'école, car nous croyons que cela favorise un meilleur apprentissage.