Ile Maurice: Coup de jeune et nouvelles couleurs

Le Riche Terre Mall a connu un récent coup de jeune et va annoncer la couleur le samedi 29 juin. En effet, de 16 h 30 à 21 h 30, les visiteurs pourront profiter d'un grand concert mettant en scène des DJ et artistes locaux de renom tels qu'Anne Ga, Bigg Frankii, Zulu et The Prophecy, ainsi que des spectacles de danse.

Cette journée marque ainsi un renouveau du Riche Terre Mall. Robert Boullé, Asset Manager chez Ascencia, précise que cela va renforcer la confiance des actionnaires dans leur capacité à générer des rendements durables. La journée du 29 juin sera remplie d'activités diverses, dont une station à bulles, des performances de clown et du maquillage pour les enfants de 11 h 30 à 14 h 30, ainsi que du live painting de 12 heures à 14 heures en face du supermarché Jumbo. Un DJ assurera l'ambiance musicale tout au long de ces activités.

Le Riche Terre Mall sera opérationnel à partir de vendredi, après plusieurs mois de travaux de rénovation. Avec plus de 60 magasins, échoppes et un supermarché, le mall se positionne comme une destination shopping de choix dans le nord du pays. Robert Boullé explique que ces rénovations visent à mieux répondre aux besoins des visiteurs, en améliorant l'accessibilité, la sécurité, le confort et l'expérience client. Les espaces communs ont été modernisés avec un nouveau look, incluant du nouveau carrelage, des couleurs vives, et, bientôt, un plafond végétal dans la zone de restauration. Un nouveau mobilier a été installé pour offrir un confort optimal aux visiteurs.

Des améliorations fonctionnelles telles que l'optimisation de la lumière naturelle, une meilleure ventilation et l'installation de nouvelles toilettes contribuent à un environnement plus agréable. Une aire de jeux pour enfants a été aménagée et des panneaux solaires sont en cours d'installation pour une production énergétique responsable. En matière de restauration, de nouvelles spécialités, notamment chez Nando's, et trois nouveaux kiosques - Bento Sushi, Frutti Swirl et Himalayan Bites - enrichiront l'offre. L'ouverture prochaine d'une pharmacie élargie et d'un nouveau Telecom Shop est également prévue.

Le montant total investi des travaux s'élève à Rs 183 millions. Le centre commercial génère plus de 650 emplois directs et indirects. L'installation d'une ferme photovoltaïque permettra au mall de produire environ 3 MW par an, réduisant ainsi son empreinte carbone.