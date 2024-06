Ile Maurice: La résilience du crédit-bail salutaire pour Cim Financial Services Ltd

Le crédit-bail, système de financement qui permet à une personne qui n'a pas les moyens de faire un achat et devenir propriétaire, est une activité prometteuse.

Le dernier bilan financier, pour la période de six mois se terminant au 31 mars, de Cim Financial Services Ltd, qui s'est constituée une solide réputation dans ce secteur, en est la preuve. Le rapport a été déposé au bureau du directeur exécutif de la Stock Exchange of Mauritius le 15 mai selon les obligations faites à toute société dont les valeurs sont cotées sur le marché boursier. Au bout de cette période, les bénéfices nets se chiffrent à Rs 476,7 millions contre Rs 413,9 millions pour la période correspondante en 2023, soit une hausse de Rs 62,8 millions.

Cette performance a incité les signataires du rapport financier à faire état de la résilience de Cim Financial Services Ltd dans son mode opératoire, montrant sa capacité à maintenir le cap fixé malgré les obstacles. La résilience est notée au niveau du crédit-bail pour l'achat de produits dans le cadre de la vente de détail et des véhicules. Cette hausse dans le montant des bénéfices est reflétée au niveau du dividende par action. Il est passé de 24 sous en 2023 à 38 sous en 2024, soit une hausse de 12 sous. La société a ainsi déclaré un dividende intérimaire de 21 sous par action détenue.

S'agissant des perspectives de développement dans ces deux segments où Cim Financial Services est fortement ancré, la tendance dans le segment du crédit-bail pour les produits de la vente de détail et pour l'achat de véhicule est qualifiée de positif, comme le soulignent les signataires du rapport financier. Ils reconnaissent toutefois la pression que les coûts financiers exercent sur les affaires de Cim Financial Services Ltd, disant que la prudence doit être de mise.