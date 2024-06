Madagascar: 26 Juin - Le couple présidentiel en communion avec la population

Le président de la République et la Première dame ont communié avec la liesse populaire, durant la fête nationale. Des moments de proximité qui renforcent le lien entre la population et les tenants du pouvoir.

Solidarité et cohésion nationale. C'est sous cet angle qu'ont été organisées les festivités de l'Indépendance, mercredi. Une fête nationale célébrée dans la liesse. Des célébrations durant lesquelles le couple présidentiel a communié avec la population.

Il s'agit de la première fête nationale de ce second mandat de Andry Rajoelina, président de la République. Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, le chef de l'État a partagé cette journée de célébration de l'Indépendance au plus près de la population, représentée par le public venu en masse au stade Barea Mahamasina. La connexion entre le couple présidentiel et la foule s'est ressentie dès les premiers instants de leur arrivée au stade Barea, au début de la parade militaire.

Comme le veut le protocole, la Première dame a été la première à arriver et à prendre place à la tribune d'honneur du stade Barea. Toute de vert vêtue, une des couleurs du drapeau national, qui symbolise la riche et endémique biodiversité du pays, Mialy Rajoelina a été accueillie par la clameur du public. Un accueil triomphal qu'il a également réservé au président Rajoelina, qui, comme le veut le protocole militaire, a débarqué à Mahamasina au coup du 21e tir de canon.

C'est sous la clameur populaire, qu'ensuite, le locataire d'Iavoloha a effectué la revue des troupes qui allaient effectuer le défilé militaire. Le public de Mahamasina l'a salué tout en agitant les fanions aux couleurs nationales.

Enjeux

Cette communion entre le couple présidentiel et les citoyens venus massivement assister aux événements au stade Barea a duré jusqu'en milieu de soirée, mercredi.

Après s'être retirés quelques heures, à l'issue du défilé militaire, le chef de l'État et la Première dame, accompagnés par des membres du gouvernement, sont revenus au stade Barea, en début d'après-midi, afin d'assister au "Grand podium national". Ils ont entonné quelques airs chantés par les artistes qui se sont succédé sur scène et ont également répondu volontiers aux sollicitations des artistes ou des animateurs à s'immerger dans le rythme et dans l'ambiance de la fête.

Les festivités de l'Indépendance au stade Barea ont été conclues par un spectacle pyrotechnique qui a décuplé la joie populaire. Une liesse ressentie un peu partout dans le pays. Une joie et une communion nationale qui tranchent avec le boycott lancé par des entités d'opposition. Une abstention de célébrer la fête nationale pour montrer le désaccord avec le pouvoir, ont-elles affirmé. Une mobilisation sans effet au regard de l'engouement populaire depuis la soirée du 25 juin, jusqu'au 26 juin.

Dans une certaine mesure, la communion entre le couple présidentiel et la population traduit aussi la connexion entre les citoyens et le pouvoir. Dans l'ensemble, par ailleurs, aucun incident majeur, en matière d'ordre et de sécurité, n'a été recensé durant les différents événements pour marquer les 64 ans de l'Indépendance. La liesse et la cohésion démontrées par les habitants durant la fête nationale cadrent, par ailleurs, avec la devise des festivités.

En malgache, la devise du 64e anniversaire de l'Indépendance met en avant cette solidarité nationale ancrée dans le patriotisme, pour mener vers le développement de Madagascar. Dans sa brève allocution pour donner le coup d'envoi de la parade militaire, Andry Rajoelina a justement mis en exergue les enjeux de cette cohésion nationale pour le développement du pays.

"Le développement nécessite la solidarité et une unité d'esprit (...). Nous ne nous laisserons pas être divisés. Au contraire, nous avancerons ensemble, travaillerons ensemble pour le développement selon la vision établie pour la nation", a déclaré le président de la République, s'adressant aux Forces de défense et de sécurité (FDS), au public de Mahamasina, mais surtout à l'ensemble de la nation.