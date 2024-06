Madagascar: Antsiranana - Albacora fait un don de matériel de pêche

La société espagnole Albacora a fait un don de matériel de pêche, d'une valeur approximative de trois cents millions d'ariary, au ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et aux petits pêcheurs.

Le directeur général de la société, Imanol Loinaz, est venu à Antsiranana pour procéder à la remise officielle de ces dons. Pour ce faire, une cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la direction générale de la société Secren S.A durant laquelle de nombreux dignitaires de la région ont été présents. Mention particulière pour la présence effective du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante Tsimanaoraty, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanta, le secrétaire général de Picot, Jacques Benjamin, le préfet Lucien Mananjara, ainsi que des pêcheurs regroupés au sein de leur association.

Ce don est un signe de la maturité de la coopération entre Albacora et Madagascar. Désormais, les bateaux de patrouille malgaches disposent de matériel électronique de haute technologie pour pouvoir lutter contre la pêche illégale. Tout a débuté lors du passage du ministre malgache à Bilbao, Espagne, l'année dernière, pendant lequel il a demandé au dirigeant de la société Albacora d'équiper les pêcheurs malgaches. Et maintenant, le donateur est fidèle à sa parole.

%

Selon Imanol Loinaz, cette dotation signifie que désormais les autorités de pêche du pays peuvent disposer d'un meilleur équipement électronique pour leurs navires de patrouille et lutter efficacement contre la pêche illégale. Parmi le matériel de pêche, il y a celui en forme de poulpe pour la pêche au thon et celui adapté à la pêche au maquereau.

Albacora a également fait don d'hameçons et de matériel de pêche afin que la flotte artisanale du pays puisse être plus efficace et améliorer ses prix et revenus. La relation entre Albacora et Madagascar a commencé dans les années 80 avec le déchargement et le transbordement de thon dans le port d'Antsiranana. La flotte thonière espagnole a été la première à opérer dans la Grande île pendant la saison de pêche.

De même, Albacora et Secren sont des partenaires stratégiques pour la réparation des thoniers et leur collaboration a commencé il y a près de quarante ans. Albacora est actuellement le principal client de la Secren et collabore dans le cadre des besoins d'investissements du chantier naval.

« Madagascar et Albacora sont des partenaires fidèles depuis 40 ans et nous célébrons aujourd'hui cette amitié et cette collaboration. Notre souhait est de continuer à collaborer dans l'avenir avec de nouveaux projets bénéfiques pour les deux parties », a souligné le patron de l'Albacora.