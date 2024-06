Madagascar: Environnement - Le salut vient des charbons écologiques

Dans une initiative visant à protéger l'environnement, l'utilisation des charbons écologiques est recommandée.

Pour y parvenir, une norme sur le charbon écologique a été mise en place et élaborée par des techniciens au sein des différentes institutions. Ces pratiques durables dans la production et l'utilisation des ressources énergétiques contribuent à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Les charbons écologiques sont issus de la valorisation énergétique des déchets, des actions qui permettront de préserver la santé des consommateurs.

Jusqu'ici, « environ 95% des Malgaches utilisent encore du charbon de bois et du bois de chauffage pour la cuisson propre », a déclaré Rivosoa Rabenandrianina, directeur général du développement durable au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, un chiffre qui reste élevé. Pourtant, la production de charbon écologique contribue à réduire les émissions de carbone de 28% et vise également à protéger l'environnement.

Il est tout à fait possible de remplacer le charbon de bois par des charbons écologiques, a expliqué Sitraka Rakotoarivony, coordinatrice du projet Twenex au sein d'Aides, mais le taux de production reste encore faible et ne dépasse pas les six cent mille tonnes de charbon de bois utilisées par la population chaque année.

%

C'est pourquoi un atelier visant à encadrer la qualité des produits des différents acteurs oeuvrant dans ce domaine a été organisé à l'Hôtel Panorama à Antananarivo hier.

Cet atelier avait pour thème : "Validation de la norme malgache sur le charbon écologique". À travers cette norme, les qualités des charbons écologiques produits seront mises en valeur, notamment les compositions, les valeurs, les étiquetages, les noms et l'année de production, incluant des éléments liés à l'énergie et à l'environnement, a précisé Séraphin Razafimahafaly, directeur du Bureau des Normes de Madagascar.

Depuis des décennies, le charbon de bois a toujours dominé. Il reste à espérer que la mise en place de ce dispositif normatif national contribuera à le remplacer par des charbons écologiques.