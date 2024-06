Madagascar: Antsiranana - La Fête nationale célébrée en toute simplicité

Les habitants d'Antsiranana ont célébré la Fête nationale dans une ambiance particulière. Cependant, la ville a généralement connu un certain calme pendant la fête.

Bien que la population n'ait pas été très active pendant la semaine précédant le jour-J, on a constaté que c'était le contraire qui s'est aproduit le lundi, et surtout le mardi, précédant la fête proprement dite. Il semble se confirmer que l'attente jusqu'à la dernière heure ou la dernière journée avant d'agir est devenue une habitude chez de nombreuses personnes à Antsiranana.

Pendant ces deux jours, les rues principales de la capitale du Nord se sont transformées en artères vibrantes où des milliers de personnes de toutes catégories se sont rassemblées dans une humeur festive pour assister à des concerts, danser et faire la fête ensemble. Tout a débuté par un rassemblement à la place Ritz, où un spectacle nocturne animé par des artistes locaux a été organisé.

Chaque année, la veille de la Fête nationale, la traditionnelle retraite aux flambeaux et les feux d'artifice sont organisés et attirent toujours les populations.

Dès que le soleil s'est couché, les enfants accompagnés de leurs parents sont sortis pour prendre le départ devant l'Hôtel de ville. Bien emmitouflés, un lampion bien illuminé à la main, ils ont parcouru les artères de la ville pour atteindre le stade où s'est tenu le lancement des feux d'artifice. L'ambiance bon enfant était au rendez-vous.

Sur place, en attendant le lancement des feux d'artifice, la place du 13 mai était noire de monde. Les gens étaient impatients, même si l'entrée du cortège carnavalesque avait connu un retard en raison du nombre des participants. Parmi eux se trouvaient le préfet Lucien Mananjara et l'épouse du gouverneur Diana Anatonia Rakotomanga, qui ont chacun amené leurs enfants sur les lieux.

« Certes, il s'agit de la Fête nationale, mais on peut aussi dire que c'est la fête des enfants», a affirmé l'épouse du gouverneur.

Déception

C'est vers 19h34 que la tête du cortège, animée par la fanfare militaire, est arrivée sur les lieux, accompagnée de diverses animations artistiques. À 19h43, les premiers bouquets lumineux ont illuminé le ciel du stade municipal, déclenchant des acclamations joyeuses de la part des petits et grands en réponse aux premières détonations.

Néanmoins, l'enthousiasme des spectateurs a été refroidi par la qualité des feux d'artifice. Les grandes explosions habituelles étaient absentes et les tirs n'atteignaient pas la hauteur souhaitée, les rendant difficiles à voir à distance pour la population locale, qui avait choisi les meilleurs endroits pour admirer le spectacle lumineux. La déception a été d'autant plus grande lorsque les feux d'artifice se sont terminés au bout de seulement 19 minutes, contrairement à l'année dernière où ils avaient duré plus longtemps.

En outre, des perturbations ont été enregistrées dans le secteur de la distribution de l'électricité dans la capitale du Nord, avec des coupures de plus en plus récurrentes et longues, sans aucune programmation, ce qui a également été une source de frustration pour les habitants. Ces délestages ont paralysé leurs activités durant la fête. De jour comme de nuit, les coupures d'électricité ont été régulières et prolongées. Les gens ont dû manger leur pizza dans le noir, le spectacle gratuit s'étant interrompu sur la place Ritz.