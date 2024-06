Madagascar: Masters de pétanque - Étape 1 - Le pays éliminé par France 2

La triplette malgache s'est inclinée devant l'équipe de Dylan Rocher en demi-finales de la première étape des Masters de pétanque hier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en France.

À deux doigts du sommet, Madagascar a été éliminée par l'équipe de France 2 lors de la première étape de la 25e édition des Masters de pétanque. L'étape inaugurale s'est tenue hier dans la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'équipe malgache, composée de Herilantosoa Razafimahatratra alias « Hery Monde», champion du monde en 2016, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray dit « Baloty », et Haja Andriamahazo Rafanomezantsoa « Havana », rate ainsi son retour après cinq ans d'absence.

À sens unique, l'équipe de France 2, formée par les multiples champions du monde et d'Europe Dylan Rocher, Jean Feltain et David Doerr, a écarté la sélection malgache en demi-finale sur un score fleuve de 13 à 1 en neuf mènes. La bande à Hery a raté son entrée et a été en difficulté jusqu'à la fin de la partie. L'équipe de Dylan a mené 3 à 0 dès la deuxième mène, avant que Madagascar ne casse son rythme en tirant le bouchon.

France 2 a grignoté petit à petit des points et en a ajouté un de plus à la quatrième mène. La triplette malgache a ouvert son compteur à la cinquième mène, marquant l'unique point de la partie. Baloty a eu du mal à entrer dans le jeu et a accumulé les ratages en tir, tandis que le gaucher Dylan Rocher a constamment assuré. France 2 a remporté une grosse mène de quatre points à la sixième, puis en a ajouté deux à la septième, avant de boucler la partie à la neuvième mène (13-1).

Deux victoires

Lors de la première partie, Madagascar a battu l'équipe invitée (wild-card) composée de Diego Rizzi, Philippe Quintais et Damien Hureau par 13 à 9 en treize mènes. La formation malgache a mené 1 à 0, a égalisé à un partout, avant d'être menée 1 à 3. Le trio malgache a renversé la situation à partir de la quatrième mène avec quatre gros points. La bande à Hery a ajouté une deuxième grosse mène de 4 points à la 9e mène (11-5) et l'a emporté 13 à 9.

Dans le deuxième match, Madagascar s'est imposé 13 à 7 contre l'équipe locale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La formation locale a ouvert le score 2 à 0, avant que Madagascar ne rafle les quatre mènes suivantes sur les six restantes.

Huit équipes disputent les Masters de France, raccourcis en raison de la tenue des JO fin juillet. La deuxième étape aura lieu les 21 et 22 août à Nevers, et la troisième les 27 et 28 août à Romans-sur-Isère. Le Final 4 se tiendra les 8 et 9 septembre à Sainte-Marie-de-la-Mer.