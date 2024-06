Afrique: Rugby à VII - Les Makis masculins visent le Top 4

Le championnat d'Afrique de rugby à VII, également appelé Africa Men's Cup, débutera ce samedi à l'île Maurice. Le championnat, qui réunira les douze meilleures équipes africaines de la discipline, se jouera en deux étapes les 29 et 30 juin 2024, et les 6 et 7 juillet 2024 au Labourdonnais Sports Club de Mapou à Maurice.

Sous la direction de Mboazafy Noe Rakotoarivelo, alias coach Razily, les douze joueurs, dont la moyenne d'âge tourne autour de vingt-trois à vingt-quatre ans, sont très déterminés à aller le plus loin possible. Et le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Andrianorosoa, a confirmé cette ambition : «Nous avons choisi d'aligner de jeunes joueurs qui sont tous en excellente forme et plus expérimentés, car ils évoluent presque tous en première division masculine de rugby à Madagascar. Face aux autres grandes équipes africaines, atteindre le dernier carré est le minimum que nous devons viser ».

Confirmant l'objectif fixé par le DTN, coach Razily met la barre plus haut :

« L'objectif pour nous est de figurer dans le Top 4 et dans le meilleur des cas, pourquoi pas aller plus loin », confie coach Razily.

Les membres de l'équipe nationale des Makis sont issus de six clubs de la capitale : Cosfa et TFA ont fourni trois joueurs chacun, 3FAI et FT Manjakaray ont apporté deux joueurs chacun, et SC Besarety et CRAI ont été représentés par un joueur chacun. Évoluant dans la poule A avec le Kenya, le super favori du tournoi, le Nigeria et le pays hôte, l'île Maurice, les Makis auront largement l'opportunité de sortir de cette poule sur le papier.

Pas facile

Madagascar débute la compétition contre le Nigeria ce samedi à partir de 10h20 avant d'affronter le pays hôte à 13h12. Pour clôturer les phases de poule, les Makis défieront le Kenya, le super favori du tournoi, à 18h18. Pour passer en phases finales, Madagascar doit battre le Nigeria et Maurice. Pour ce championnat d'Afrique en deux étapes, Antsoniandro Andrianorosoa a apporté des explications : « La première étape, qui se joue les 29 et 30 juin, sert comme un match de classement de 1 à 12 pour les pays participants. À partir de ce classement, une nouvelle poule composée de quatre pays sera constituée ».

Jean Yves Randriamalala a montré sa détermination : « Ce qui nous attend à Maurice n'est pas facile. Le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Ouganda sont très forts, mais on a quand même notre chance ».

Depuis ces trois dernières années, des pays africains émergent en rugby à VII comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et Madagascar doit se méfier pour éviter la déception comme lors de la dernière édition.