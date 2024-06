Madagascar: Muay Thaï - Stage - Deux experts forment les combattants et entraîneurs

Un stage de perfectionnement est organisé par deux experts et anciens champions réunionnais en muay thaï pour les pratiquants et techniciens pendant deux jours, hier et ce jour, au gymnase de Mahamasina. Les sessions sont destinées aux combattants le matin et aux entraîneurs l'après-midi.

L'un des formateurs est Fabrice Mellano, entraîneur du club de Tampon à La Réunion. Double champion de France en 1990 et 1998, il a remporté onze titres de champion de France en tant qu'entraîneur. Deux de ses disciples, Manu Payet, quintuple champion du monde, et Franck Kaouchi, ont également remporté des titres mondiaux dans la catégorie des poids lourds.

« Je suis ici pour redynamiser le muay thaï à Madagascar, qui possède un vivier important de boxeurs. Ce qui manque aux Malgaches, c'est l'aspect technique. Ils ont un gros mental et une grande condition physique. Nous sommes ici pour partager nos connaissances », confie Fabrice Mellano.

Le deuxième formateur est Thierry Virapol, ancien champion intercontinental chez les -63 kg, avec soixante-quatre combats professionnels en 30 ans de carrière. Il a participé à deux championnats du monde et est actuellement président de l'instance régionale dans l'océan Indien.

Ces techniciens réunionnais passent également une grande partie de leur temps à emmener leurs combattants se perfectionner et à combattre en Thaïlande.

« C'est un honneur pour moi de pouvoir venir ici promouvoir le muay thaï à Madagascar et apporter quelque chose de plus aux Malgaches (...) La discipline évolue et les combattants ont besoin de plus de compétitions internationales. J'essaierai d'amener des combattants de l'océan Indien et même de Thaïlande, où je travaille également », déclare Thierry Virapol. Il est accompagné de Pierrot Andrani, champion du monde chez les -61 kg et classé 9e mondial, qui partagera son expérience.

%

Ces techniciens réunionnais assisteront à une compétition qui se tiendra samedi au gymnase de Mahamasina. Onze combats professionnels ainsi que des combats de gala pour les cadets et juniors sont au programme. Cet événement est réalisé grâce à l'initiative de Romuald Randriamahasy, responsable technique du club RKC, titulaire du brevet fédéral français niveau 3 et qualifié pour entraîner des combattants professionnels.