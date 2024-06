Madagascar: Extraction Minière - Base Toliara revient-elle bientôt ?

Alors que la société est suspendue depuis le 6 novembre 2019, le sort de la compagnie Base Toliara allait être connu après les élections présidentielles de 2023.

Ce qui n'a pas été le cas. Une once d'espoir a émané du ministère des Mines vers le troisième trimestre de cette année. Et le 21 mars dernier, le président Andry Rajoelina et le gouvernement ont émis le souhait de relancer Base Toliara avant la fin de cette année. Le devenir de Base Toliara a été encore mis en suspens lors des préparatifs des dernières élections législatives.

Au mois d'avril, la société australienne en charge d'exploiter des sables minéralisés à Ranobe Toliara II a changé de mains et le contrat officiel de la cession auprès de la société américaine Energy Fuels se tiendra au mois d'août prochain. L'étude de faisabilité définitive du projet Ranobe est scellée depuis 2022. Aucune modification pour l'heure sauf si l'arrivée des Américains qui recherchent également la monazite, outre l'ilménite, le zircon et le rutile, change les données.

Des négociations de haut niveau ont eu lieu avant les préparatifs des élections législatives avec la remise sur la table des questions fiscales, l'implication des communautés et les retombées palpables sur les communes, la région Atsimo-Andrefana et le pays. Près de trois millions de dollars allaient être consacrés pour améliorer les questions sociales. Le projet est prévu initialement être exploité sur une durée de vie initiale de 33 ans. Le projet devra produire 780 000 t d'ilménite, 53 000 t de zircon et 7 000 t de rutile par an. Ces données ont-elles changé ?