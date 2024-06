Madagascar: Coupe du Monde des Traiteurs - L'équipe de chef Lalaina prête à relever le défi

Madagascar est de nouveau sélectionné pour la 9e édition de la Coupe du Monde des Traiteurs, qui se tiendra du 21 au 23 janvier 2025 à Lyon, France, grâce à sa remarquable quatrième place lors de l'édition précédente.

C'est la deuxième participation de l'équipe malgache. Madagascar se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs internationaux avec cette sélection pour la prestigieuse compétition. Après une performance exceptionnelle l'année dernière, l'équipe revient avec des ambitions renouvelées et une stratégie affinée. Fenosoa Rahajamalala et Bodo Rakotovao, membres de l'équipe, seront coachés par chef Lalaina Ravelomanana, comme lors de la précédente édition.

« Ce sera une occasion supplémentaire de démontrer le talent, le savoir-faire et la culture malgaches sur la scène internationale. Oui, c'est vrai que c'est notre deuxième participation. Grâce à notre première expérience, nous avons été sélectionnés avec une «Wild Card» pour avoir obtenu la quatrième place mondiale en 2023 », explique le chef Lalaina Ravelomanana. Forts de l'expérience acquise lors de leur première participation, les représentants malgaches ont apporté plusieurs améliorations dans leur quête du titre de champion du monde.

« Nous avons apporté des améliorations substantielles car les conditions, le savoir-faire et le niveau de l'équipe sont désormais plus sérieux qu'auparavant. Nous travaillons cinq fois par semaine depuis le mois de mai, en plus de notre travail quotidien. Nous avons amélioré tous les aspects techniques, créatifs, moraux, physiques et logistiques. C'est pourquoi l'équipe a besoin d'un soutien continu de la part de nos coaches et de nos partenaires. Malheureusement, il ne sera pas possible d'assister à nos préparatifs avant la fin de novembre », ajoute-t-il.

Une équipe incontestable

D'un côté, Fenosoa Rahajamalala, âgée de 28 ans, est cheffe de partie froide au Marais Restaurant depuis près de cinq ans. Autonome, créative et enthousiaste, elle a consolidé ses compétences et maîtrisé différentes techniques culinaires au fil des années. Elle a déjà participé à un événement d'art contemporain en tant qu'artiste culinaire, où elle a été félicitée par le célèbre artiste Joël Andrianomearisoa.

De l'autre côté, Bodo Rakotovao, 29 ans, est cheffe pâtissière au Marais Restaurant depuis cinq ans. Passionnée de pâtisserie, elle exprime sa créativité et démontre son savoir-faire avec une polyvalence et une adaptabilité remarquables.

Ayant déjà remporté le prix du plus beau buffet Traiteur du Monde lors de la Coupe du Monde des Traiteurs en 2015, chef Lalaina Ravelomanana est le mentor idéal pour cette équipe féminine, pour la deuxième fois. Madagascar est prêt à démontrer une fois de plus son excellence culinaire et à conquérir les palais du monde entier à Lyon en janvier prochain.