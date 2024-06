Sénégal: Transition énergétique - Canadian Solar et Power Green Africa scellent une convention pour le développement des infrastructures renouvelables

Canadian Solar, Canadian Solar, une entreprise de fabrication de panneaux photovoltaïques et de composants pour l'énergie solaire et Power Green Africa, une compagnie spécialisée dans la commercialisation et l'installation d'équipements solaires au Sénégal et en Afrique Subsaharienne ont procédé jeudi à la signature d'un partenariat dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce partenariat dit stratégique permettra aux deux entités de contribuer de manière significative à la transition énergétique et au développement des infrastructures renouvelables particulièrement au Sénégal et sur le continent africain.

Ce partenariat marque une étape significative dans le développement des énergies renouvelables au Sénégal. Selon Imane Talbi, responsable commerciale CANADIAN SOLAR « notre partenariat avec la société Power Green Africa qui sera en tout cas notre partenaire officiel dans le sol sénégalais a pour objectif d'apporter une proximité à ce secteur et à créer ensemble la différence ».

Le Sénégal d'après la responsable commerciale de Candian Solar présente beaucoup d'opportunités. Ainsi, pour transformer ses opportunités en réalités déclare Mme Imane Tabli « on veut bien avoir un plus d'acteurs locaux qui s'impliquer de plus en plus. C'est pour ça en fait qu'on est là, pour faire des workshop, faire des formations, pour en fait passer notre savoir-faire à vos ingénieurs locaux », a-t-elle mentionné.

De son côté, Fallou Thiam, directeur général de Power Green Africa situe ce partenariat à deux niveaux. Concernant ces deux niveaux souligne le directeur de Power Green Africa, « Il s'agira dans un premier temps de représenter et de commercialiser les produits au Sénégal et dans la sous-région et dans un deuxième temps de pouvoir mettre en place une unité de production. C'est ça qui nous permettra d'avoir un plus grand impact aussi bien sur le plan de la fourniture d'énergie mais aussi sur la création d'emplois. »

M. Thiam a par ailleurs indiqué que face à la cherté de l'énergie au Sénégal, ce partenariat-là, s'inscrit dans la réduction des couts de la facture énergétique. A son avis, « Aujourd'hui, la tendance quitte des énergies à combustible vers du propre et le propre en tout cas, il nous donne beaucoup de garantie en termes de qualité de vue, en termes de durée de vie et en termes de couts également. »