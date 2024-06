Madagascar: Antaninandro - L'état de la chaussée s'aggrave

À Antaninandro, près de l'Hôtel Le Fred, la chaussée menace de s'effondrer. Malgré les alertes et les interventions, les réparations nécessaires tardent à être entreprises.

Danger imminent. L'infrastructure routière à Antaninandro, près de l'Hôtel Le Fred, n'a pas pu résister à un éboulement et à la rupture répétitive d'une conduite d'eau de la Jirama située sous cette rue. Actuellement, une portion de la route s'est déjà effondrée et la chaussée risque d'être totalement coupée si des mesures strictes ne sont pas prises rapidement. Avant-hier, la conduite d'eau s'est fissurée pour la troisième fois durant la nuit, aggravant les dégâts existants. Alertés de la situation, des techniciens de la Jirama sont intervenus hier matin pour effectuer les réparations. Pour rappel, une première rupture de la conduite a été constatée en novembre 2021, suivie d'une autre en janvier 2022.

Cela fait plus de deux ans qu'une partie de la route s'est effondrée. « La masse de terre et les moellons sous la chaussée ont glissé suite à la rupture d'une conduite d'eau », a déclaré Annie Noro Razanamalala, propriétaire de l'immeuble adjacent à cette partie endommagée de la route. Une grosse cavité s'est formée entre la ruelle et son immeuble. Face à cette situation, la propriétaire affirme avoir déjà alerté les autorités compétentes, notamment le président du fokontany, les pompiers, les responsables municipaux ainsi que le ministère.

« Mais aucune action de réhabilitation n'a été entreprise jusqu'ici », ajoute-t-elle.

Des conflits persistent autour de la réglementation de cette situation. D'un côté, la propriétaire de l'immeuble a indiqué ne pas avoir les moyens de réparer les dégâts. De leur côté, les autorités compétentes n'ont pas pris les mesures nécessaires pour effectuer les réparations requises. Interrogés sur les causes de cette rupture répétitive de la conduite d'eau, les responsables de la Jirama ont affirmé qu'un des tuyaux de branchement avait été coupé suite à un éboulement en 2021. Quant à l'incident survenu avant-hier, une pierre est tombée sur le branchement, provoquant ainsi une fuite d'eau.

Hier, Prisca Lucette Razafimahatratra, responsable au sein de la direction du Bâtiment et des Travaux publics, a annoncé la tenue d'une descente conjointe du ministère des Travaux publics, de la Commune Urbaine d'Antananarivo ainsi que de la Jirama à Antaninandro la semaine prochaine.

Pour le moment, aucun travail de réfection n'a été réalisé, et aucune interdiction de circuler n'a été prononcée. Jusqu'ici, les véhicules passent quand même, car cette voie est à sens unique et empruntée quotidiennement. Par conséquent, les peurs s'installent chez les usagers de la route et les habitants environnants de cette rue défectueuse, comme le témoigne Tahiana, un usager de la route : « Cela fait deux ans que cette route est dans un piteux état. Et aucune réfection n'a été entreprise.

Pourtant, certains immeubles qui se trouvent à côté risquent également de s'effondrer. » De plus, d'autres accidents peuvent survenir dans cette zone, étant donné le poids des véhicules et la présence quotidienne de riverains. Des initiatives devront être prises immédiatement pour éviter des dommages plus graves.