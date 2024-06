Madagascar: 26 Juin À Toliara - Une célébration sans éclat de la Fête nationale

Froid comme la température hivernale de Toliara. Le défilé a bien eu lieu sur l'avenue du bord de la mer comme à l'accoutumée le 26 juin dernier où les autorités locales, conduites par le préfet de Toliara, ont assisté au défilé des Forces vives présentes à Toliara.

Le défilé a commencé par les parades militaires. Les diverses entités telles que les associations politiques ou non, ONG, entreprises, sociétés, écoles, universités, clubs ont défilé afin de se faire connaître du public. Les associations de femmes manquaient à l'appel.

Les décorations n'étaient pas au top avec une sonorisation trouvée à la sauvette auprès du maire de Toliara. Les chapiteaux n'étaient pas non plus dressés aux normes et n'ont pas tellement protégé les autorités du soleil. Il n'y a pas eu de cérémonie de cocktails non plus et ce, depuis quelques années d'ailleurs. « À croire que les autorités et les comités d'organisation ne se sont pas préparés et ne se sont pas convenus des dispositions à prendre », commente un invité observateur.

Depuis la veille, le 25 juin, la soirée de lancement des feux d'artifice n'a pas drainé autant de monde qu'attendu. La foule était présente, certes, mais pas aussi nombreuse que lors des spectacles ou des matchs de foot au stade Maître Kira, par exemple.

Communication

Il n'y a pas eu d'animations avec des artistes locaux, pas de «podium » et il n'y a eu que cinq cartons de feux d'artifice. Toliara n'a eu droit qu'à 20 minutes de feux d'artifice, encore espacés de deux ou trois minutes par lancée.

Les militaires ont organisé une « kermesse », une attraction pour les jeux organisés en pareille fête. Mais les jeux n'étaient pas au goût de tous. Des vendeurs ambulants ont inondé l'avenue du bord de la mer mais n'ont pas été tous satisfaits de leurs bénéfices. La GastroPizza, les jeux pour enfants au jardin de la mer, les vendeurs de nourriture ont tout de même été débordés dans la nuit du 25 juin.

Le défilé du 26 juin n'a pas vu la participation des entités normalement motivées à y participer. Une liste des participants a été demandée à être déposée au préalable à la préfecture de Toliara. « Ce qui a sûrement bloqué les participants car le défilé aurait dû se dérouler pendant trois heures minimum. Ce qui n'a pas été le cas », ajoute un membre de la société civile. Toutefois, cette année, les associations politiques des deux candidats encore pressentis députés de Toliara I avant la déclaration officielle d'hier par la HCC, ont été nombreuses.

Les pro-Siteny se sont mis en tee-shirts jaunes et ont été conduits par le second de la liste du candidat Siteny Randrianasoloniaiko, Tony Perkins. Les associations pro-TGV, en tee-shirts de couleur orange, ont brandi des x-banners du candidat Roberto Tinoka Raharoarilala avec ses photos. Des associations soutenant la compagnie Base Toliara ont été encore de la fête comme l'année dernière. Le nombre d'individus soutenant Base Toliara, estimés participants au défilé d'avant-hier, a été de quatre mille, soit mille de plus que l'année dernière. Une belle opportunité de communication.