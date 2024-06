Madagascar: Concert de Musique - Un groupe malgache et un groupe coréen partagent la scène

Dialogue inter-culturel et partage d'expériences entre Madagascar et la Corée du Sud.

La capitale s'apprête à vibrer au rythme de la culture coréenne avec le lancement imminent du « Mois de la Culture Coréenne 2024 ». Organisé par l'ambassade de la République de Corée à Madagascar, cet événement phare se déroulera du 28 juin au 20 juillet dans différents lieux d'Antananarivo.

Inspiré par le récent succès du Sommet Corée-Afrique à Séoul, l'événement vise à renforcer les liens de coopération et d'amitié entre la Corée et Madagascar. Au coeur de cette célébration, le « Troisième Concert de Musique » marquera le coup d'envoi festif, prévu les 28 et 29 juin au Canal Olympia Andohatapenaka. GongMyoung, un groupe musical coréen réputé pour sa fusion unique de musiques classique et moderne avec des instruments traditionnels coréens, partagera la scène. Il sera accompagné par le groupe malgache Solofo Dimbin'ny Ala dit Sodiala, créé en 1995 et spécialisé dans l'interprétation de la musique traditionnelle malgache et de la musique du monde.

« Après les deux concerts précédents en 2022 et 2023, le troisième sera, cette fois-ci, avec le groupe musical coréen GongMyoung. Ce sera une occasion de découvrir une musique nouvelle et de vivre un véritable échange culturel entre les deux pays. Cet échange entre musiciens est d'autant plus significatif que le concert se déroule pendant la semaine de la célébration de la Fête de l'Indépendance de Madagascar. L'harmonie musicale entre la Corée et Madagascar enrichira ainsi les festivités de cette célébration », souligne une responsable de l'ambassade de Corée.

Autres événements

Parmi les temps forts du programme, le « K-pop World Festival » le 13 juillet à l'IFM Analakely attirera les jeunes talents malgaches dans une compétition de chant et de danse K-pop. Financé par Korean Broadcasting System, cet événement offrira aux finalistes la chance de représenter Madagascar lors de la grande finale en Corée.

Enfin, clôturant en beauté ce mois de célébration, le « Festival du Film Coréen » les 19 et 20 juillet au Cinepax Ambodivona projettera une sélection captivante de cinq films coréens. « Ce sera donc une occasion unique de plonger dans la richesse culturelle de la Corée tout en célébrant l'amitié entre nations. Pour participer et recevoir un cadeau exclusif, suivez les enquêtes de satisfaction accessibles via code QR après chaque événement, car les places sont limitées », termine la responsable.