Madagascar: Antsiranana - Un film sur les jeunes détenus

À l'occasion du mois de l'enfance, la salle de spectacle de l'Alliance Française a abrité, mercredi dernier, la première projection du film documentaire sur la valeur de paix, intitulé « Le chemin vers la liberté ».

Réservé à tout public, c'est avec beaucoup d'émotion que cette première diffusion a été organisée. Selon les explications, il s'agit d'une production qui retrace, dans une double perspective, celle des jeunes générations et celle des mineurs incarcérés dans le quartier des mineurs de la Maison centrale d'Antsiranana. Ce documentaire donne l'espoir d'un possible changement aux valeurs humaines universelles et aussi un nouveau regard sur les détenus ainsi que l'avenir du pays.

En fait, les Organisations Non Gouvernementales Coeur et Conscience et Grandir Dignement, toutes deux membres du réseau de protection de l'enfant dans le pays, ont réalisé un projet avec les jeunes Antsiranais en réalisant un pari audacieux qui est de réunir des jeunes et des mineurs incarcérés pour travailler ensemble et créer un spectacle autour de la paix. Le film documentaire met aussi en lumière l'importance de l'action quotidienne des associations dans la Maison centrale.

Pour la petite histoire, en juin 2023, un groupe de génération Coeur et Conscience, composé des enfants parrainés par l'association, devenus de jeunes adultes, a décidé de venir rencontrer les mineurs incarcérés et échanger avec eux sur le thème de la paix. En collaboration avec Grandir Dignement, une autre association spécialisée dans l'accompagnement des mineurs en conflit avec la loi, Coeur et Conscience a organisé des rencontres mensuelles avec ces jeunes incarcérés dans la prison.

%

Chaque mois, à travers des ateliers, des jeux, des temps de parole et de création artistique, ils ont créé un groupe soudé qui s'est approprié la valeur de la paix, en comprenant l'importance du rôle de chacun dans le maintien de la paix. De ce projet est né le documentaire « Le chemin vers la liberté ».

Pendant huit mois, les deux parties ont créé ensemble un spectacle inoubliable, sur le thème de la paix à travers des slams, poésies, chansons, danses... Un moment fort en émotion, qui restera gravé dans la mémoire de chacun.

Une équipe de tournage a suivi ce projet depuis le début, afin de réaliser un documentaire montrant les rencontres entre les jeunes, les activités collectives autour du thème de la paix, la préparation du spectacle, ainsi que le spectacle final. Ce documentaire montre avec beaucoup de finesse et justesse comment la peur et l'appréhension se sont transformées en liens fraternels forts.