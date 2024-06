Ile Maurice: Rouma Bahadoor claque la porte

Rouma Bahadoor, présidente de l'aile féminine du Mouvement Militant Mauricien (MMM), a quitté le MMM. Elle a annoncé sa décision à, Paul Bérenger dans une lettre hier, jeudi 27 juin.

Dans sa lettre, elle n'a pas été tendre. Rooma Bahadoor exprime sa désillusion face à la méritocratie apparente du parti, où les candidats potentiels sont souvent sacrifiés au profit d'alliances stratégiques. Elle critique l'émergence d'opportunistes sans véritable passé militant, promus au détriment de ceux qui ont oeuvré loyalement pour le MMM. Pour elle, ces pratiques dévalorisent le travail, la loyauté et la justice sociale, des valeurs qu'elle considère essentielles mais qui semblent être négligées par le parti.

Rouma Bahadoor évoque également la déception ressentie par les militantes qui espéraient voir leur engagement reconnu et récompensé. Selon elle, le MMM, autrefois fervent défenseur des droits des Mauriciens, est désormais perçu comme une entité en déclin, dépendante d'alliances pour conserver quelques sièges au Parlement. Cette situation, dit-elle, est d'autant plus regrettable dans un pays où plus de 52 % des électeurs sont des femmes.

Malgré plus de douze années de dévouement au MMM, Mme Bahadoor constate un manque de soutien et de reconnaissance pour les efforts de l'aile féminine. Elle souligne avoir dirigé plus de 500 réunions en six ans et adhéré strictement à un code de conduite, en vain. Sa démission est un appel à une réforme nécessaire pour un parti politique qui souhaite rester pertinent et attractif pour la prochaine génération de militants.