Tunisie: Le Chef de l'État en visite aux services de la municipalité de Tunis - Redresser la situation en urgence

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué une visite, jeudi, aux départements des équipements et de l'hygiène relevant de la municipalité de Tunis.

Lors de cette visite, le chef de l'État a fait le constat des nombreux manquements au niveau des deux départements et de l'absence totale d'entretien des équipements, hors-service depuis de nombreuses années. Aux suites de cette visite, le président Saïed s'est entretenu avec un certain nombre de responsables au siège de la municipalité de Tunis, les sommant de remédier à la situation en urgence et de redoubler d'effort pour répondre aux besoins des citoyens.

Au cours de cet entretien, le président de la République a déploré la situation prévalant au niveau de la collecte des déchets, des services fournis aux citoyens, de l'éclairage public, de l'entretien des cimetières, des parcs et des espaces verts et des entrepôts municipaux dont la plupart sont en état de délabrement et d'abandon. Le chef de l'État a également rendu visite à la direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement (DHMPE), relevant de la municipalité de Tunis, ainsi que la pépinière municipale, où il a constaté les omissions ayant fini par déclasser les lieux, a-t-il estimé.

Au terme de cette visite, le président Saïed a, conclu au besoin d'une remise en question intégrale qui implique de faire assumer leurs responsabilités à tous ceux qui ont porté préjudice au peuple tunisien.