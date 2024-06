Gambie: Le gouvernement réfute les affirmations selon lesquelles le président Barrow aurait eu des pourparlers avec l'ex-président Jammeh

Le gouvernement gambien a réfuté les affirmations selon lesquelles le président Adama Barrow aurait eu des pourparlers avec l'ancien président Yahya Jammeh, actuellement en exil.

Répondant aux allégations du journaliste sénégalais Pape Sane, qui prétend avoir interviewé Jammeh, le porte-parole du gouvernement, Ebrima G. Sankareh, a déclaré que le gouvernement avait été informé de la vidéo circulant sur les médias sociaux.

« Le gouvernement souhaite pour l'instant apporter des éclaircissements sur les questions clés soulevées par les journalistes et attendre la publication effective du magazine d'ici le 5 ou le 6 juillet, comme il l'a promis. Premièrement, le président Adama Barrow n'a jamais eu de conversations avec l'ancien président Jammeh, que ce soit directement, indirectement ou par l'intermédiaire d'un interlocuteur, d'agents secrets ou anonymes, depuis qu'il a quitté ce pays. Depuis qu'il a quitté la Gambie, le président Barrow n'a jamais conversé avec lui, que ce soit en tant que président élu ou, plus tard, en tant que président assermenté, et ne lui a jamais envoyé d'émissaire. Il ne lui a jamais écrit d'e-mail ou de lettre, ni quoi que ce soit d'autre, » a-t-il déclaré.

Mr Sankareh a rejeté les allégations selon lesquelles le président Barrow aurait dépêché un émissaire en vue de transmettre un message à l'ancien président Jammeh, les qualifiant de totalement infondées et notant qu'il n'existe aucune preuve à l'appui de ces affirmations.

Concernant l'ECOMIG, Mr Sankareh a précisé que toutes les négociations relatives au financement ont été menées uniquement par le président Barrow par l'intermédiaire de l'Union Européenne (UE).

« Ni le Sénégal ni le président Sall n'ont participé à ces négociations de financement. En d'autres termes, en tant que président élu, peu après sa prestation de serment, c'est lors du voyage en Europe que le président Barrow a mené ces négociations de financement. En fait, lors de ces négociations, l'Union Européenne a clairement indiqué qu'elle n'avait jamais financé un tel programme pour la CEDEAO, mais qu'après 22 ans de régime despotique, elle était convaincue que le président Barrow avait présenté un argument convaincant en faveur de la protection de la nouvelle démocratie qui faisait ses tous premiers pas en Gambie. L'Union Européenne a adhéré à l'idée du président Barrow de soutenir ce programme ; cela a conduit à la naissance de l'ECOMIG, la mission militaire de la CEDEAO en Gambie, » a déclaré Mr Sankareh.

Il a souligné que l'ECOMIG est intégralement une initiative de la CEDEAO, malgré les perceptions selon lesquelles cette initiative a été créée, mise en place et dirigée par le Sénégal.

« En fait, le président Barrow, lorsqu'il a quitté la Gambie le 12 février, devait choisir entre trois pays pour son séjour forcé: Le Liberia, le Nigeria et le Sénégal. Le président Barrow a suggéré le Sénégal, en raison de notre proximité géographique, mais aussi de nos similitudes culturelles. Nous nous identifions davantage au Sénégal que la plupart des pays de notre sous-région, et c'est la raison pour laquelle il a finalement dû rester au Sénégal et a prêté serment pour la première fois sur le territoire sénégalais, » a-t-il élaboré.

Concernant la nomination de Fabakary Tombong Jatta en tant que président de l'Assemblée Nationale, Mr Sankareh a affirmé que cette décision est basée uniquement sur les pouvoirs accordés au président Barrow par la Constitution de 1997.

« L'allégation, ou l'insinuation, selon laquelle le président en exil Jammeh aurait négocié cette nomination est donc sans fondement. Il n'existe aucun iota de preuve pour étayer cette allégation. En d'autres termes, l'ancien président Jammeh n'a eu aucune influence sur la nomination de Fabakary Tombong Jatta en tant que candidat au Parlement ou sur son élection ultérieure en tant que président du Parlement. Jammeh lui-même a dénoncé Jatta et a envoyé des vidéos à la plupart de ses supporteurs; ce qui a conduit à la scission du groupe, l'APRC, » a-t-il déclaré.

