Congo-Brazzaville: En visite à Moscou, Sassou-Nguesso salue la Russie pour son «courage et sa résilience»

Marques d'amitié et de soutien entre Denis Sassou-Nguesso et Vladimir Poutine. Le président congolais est en visite d'État depuis mardi en Russie. Le tête-à-tête entre les dirigeants a eu lieu jeudi au Kremlin. Devant les caméras, Denis Sassou-Nguesso a félicité le peuple russe pour son « courage et sa résilience ».

Courage et résilience « face aux sanctions très difficiles qui sont imposées à votre pays à la suite du conflit qui l'oppose à l'Ukraine, et peut-être à d'autres. » Voici les mots du président congolais Denis Sassou-Nguesso adressés jeudi à Vladimir Poutine, le président russe.

« Mais c'est au moment des grandes épreuves que nous devons resserrer les liens et avancer. » Venu commémorer les 60 ans des relations diplomatiques entre Brazzaville et Moscou, le président congolais a également exprimé sa gratitude.

« C'est ici que les peuples africains ont trouvé le ressort, les capacités de résistance à la colonisation et pour leur libération. (...) Cette lutte continue sous des formes différentes. Mais elle continue puisque les peuples d'Afrique sont toujours en lutte pour leur libération effective. » Denis Sassou-Nguesso souhaite aussi aux deux États soixante nouvelles années de coopération « solide ».

Vladimir Poutine, lui, a remercié son homologue congolais pour le soutien sur la scène internationale et lui a remis la décoration officielle de l'Ordre de l'honneur.

Denis Sassou-Nguesso poursuit sa visite d'État ce vendredi à Saint-Pétersbourg avant de repartir samedi vers Dubaï. Pendant son séjour, il a rencontré plusieurs sociétés russes, et a déclaré dans une interview : « Je n'en dis pas plus maintenant, mais nous pensons que Lukoil [le plus grand producteur russe de pétrole] pourra être opérateur sur des permis pétroliers au Congo et sera ainsi dans le secteur du gaz et du pétrole ».