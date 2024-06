Algérie: FIA - Aoun exhorte les entreprises nationales à préserver la qualité du produit et des prix

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a effectué une visite à la Foire internationale d'Alger (FIA), qui se tient au Palais des expositions (Alger) où il a exhorté les entreprises nationales publiques et privées participant à cet événement économique important, à préserver la qualité du produit et des prix, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette visite effectuée jeudi soir, en compagnie du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula, le ministre a sillonné les stands de la foire et écouté les explications fournies par les directeurs des entreprises publiques et privées, ajoute la même source.

Aoun a souligné "la nécessité de préserver la qualité des produits et des prix", et a donné des orientations aux différentes entreprises pour "intensifier et diversifier la production en relevant le taux d'intégration dans les différentes industries".

Dans le même sillage, le ministre a affirmé que les produits des projets d'investissement "doivent être orientés vers l'exportation, conformément aux instructions du président de la République".

Aoun a également révélé que le secteur industriel connait "un bond remarquable", après avoir enregistré une nette évolution dans de nombreux domaines contribuant à la diversification de l'économie nationale, appelant à "la production de matières premières permettant d'atteindre un taux de production élevé dans les différentes industries".

La 55e édition de la FIA, qui se poursuivra jusqu'au 29 juin, connait la participation de près de 700 exposants nationaux et étrangers représentant 32 pays.