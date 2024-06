Ile Maurice: Reza Uteem - «Rien dans ce projet de loi pour rendre nos routes plus sûres»

Le député de l'opposition Reza Uteem a vivement critiqué le Road Traffic (Amendment) Bill. Dans son intervention au Parlement mardi soir, il a affirmé qu'il n'y a «rien dans ce projet de loi pour rendre nos routes plus sûres». Selon lui, le ministre du Transport, Alan Ganoo, cherche à faire croire que ces amendements visent principalement à protéger les usagers de la route, alors qu'ils se concentrent principalement sur les amendes fixes.

Dans la législation actuelle, aucune mesure n'est prévue pour sanctionner les conducteurs qui adoptent une conduite négligente ou imprudente. «Cette lacune laisse un vide concernant les conséquences mortelles de la consommation d'alcool et de drogues sur les usagers de la route», a déploré le député du Mouvement militant mauricien. Il a exprimé ses préoccupations quant à l'efficacité des amendes fixes accrues pour améliorer la sécurité routière, demandant ironiquement si une voiture avec une plaque d'immatriculation avec une police en gras a plus de chances de causer un accident. Reza Uteem a aussi critiqué l'intention apparente d'augmenter les amendes pour renflouer les caisses de l'État.

Il a avancé que pour l'année financière précédente, le gouvernement a collecté Rs 419 millions grâce aux amendes. Selon lui, à travers les nouvelles amendes, les «policiers vont se frotter les mains» et vont surgir de n'importe quel coin pour arrêter les automobilistes. Toutefois, pour lui, ces derniers subissent la pression pour remplir leur carnet de contraventions.

Faisant référence aux décès tragiques survenus parmi les pèlerins au cours des dernières années, il a exprimé l'espoir que les nouveaux règlements pourront sauver des vies.

Bobby Hurreeram dénonce le «massacre» sur nos routes et défend la hausse des amendes

«Chaque premier janvier, alors que nous célébrons avec nos familles, nous faisons face à la terrifiante réalité que d'ici la fin de l'année, au moins 100 citoyens mauriciens mourront dans des accidents de la route», a déclaré Bobby Hurreeram (photo) lors de son intervention pendant les débats sur le Road Trafic (Amendment) Bill, mardi. Le ministre des Infrastructures nationales a défendu l'augmentation des amendes et n'a pas manqué de critiquer les discours des membres de l'opposition.

Bobby Hurreeram a souligné que ce «bain de sang» sur les routes est intolérable ainsi que l'urgence d'une action gouvernementale responsable. Il a rappelé que toute proposition de loi suscite des controverses, citant des exemples antérieurs tels que les amendements à la loi sur l'Independent Broadcasting Authority et la création de la Children's Court. Cependant, il a défendu la nécessité des changements proposés dans le projet de loi sur la circulation routière.

Pour réfuter l'argument que la répression ne fonctionne pas, le ministre a déclaré que parfois, le Premier ministre doit agir comme un père qui a la responsabilité de «raise a fine young man or woman who is disciplined and more importantly a law abiding citizen». Il a également rappelé que le gouvernement a durci la loi à de nombreuses reprises avec sa politique de tolérance zéro à l'alcool au volant, soulignant la réduction du nombre d'infractions autorisées avant la perte du permis de conduire.

Malgré ces mesures, les comportements irresponsables persistent, causant des pertes tragiques de vies humaines. Bobby Hurreeram a plaidé en faveur de sanctions plus sévères, affirmant que si les campagnes de sensibilisation et les témoignages poignants des familles endeuillées n'ont pas suffi, il est nécessaire d'augmenter les sanctions. Il a aussi répondu aux critiques concernant la possibilité d'abus par les policiers, en défendant l'intégrité des forces de l'ordre. Bobby Hurreeram a conclu en soulignant que la sécurité des citoyens prime sur les résultats électoraux. «Ce massacre sur nos routes ne peut pas continuer. (...) Il est possible de réduire le nombre de victimes sur nos routes.»

En fin de discours, il a exhorté à viser des semaines, des mois, voire une année entière, sans accidents mortels. «Nous devons améliorer notre loi existante et faire de ces amendes un véritable outil dissuasif», a-t-il déclaré, appelant à une action immédiate pour sauver des vies et prévenir les tragédies familiales causées par des comportements irresponsables sur la route.

Salim Abbas Mamode : «Le comportement imprudent ne sera pas toléré»

Pour le député Salim Abbas Mamode, le Road Traffic (Amendment) Bill rendra la vie meilleure et plus sûre. Selon lui, en tant que gouvernement attentif, il est urgent de renforcer la sécurité routière. Il a fait allusion aux statistiques qui sont alarmantes et qui montrent que le facteur humain contribue à 90 % des accidents.

Bien qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, lorsque celles-ci échouent, il estime nécessaire de renforcer les lois. Pour lui, les violations ne seront pas tolérées et il est indispensable que les sanctions soient appliquées. Le député est d'avis que ces amendements seront une étape décisive pour l'efficacité et instaureront un sentiment de responsabilité parmi les usagers de la route. Il pense que la majorité de la population comprendra et reconnaîtra leur importance. Il estime que ces amendements élimineront la bureaucratie pour le transfert de certificats. Cette approche simplifiée facilitera des transactions plus rapides et plus efficaces.

Pour ce qui est des dispositions visant à réguler les structures lors des processions, le député du Mouvement socialiste militant a déclaré que ce sont des mesures positives pour améliorer notre société car il faut s'adapter aux changements. En ce qui concerne l'augmentation des sanctions, il a dit ne pas comprendre comment cela peut être perçu négativement car elle encouragera la responsabilité. «Nous enverrons un message clair que le comportement imprudent ne sera pas toléré. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de vies sur les routes», a soutenu Abbas Mamode.

Dorine Chukowry : «Une gouvernance intelligente en action»

La ministre du Commerce, Dorine Chukowry, a souligné que «chaque vie perdue sur nos routes n'est pas une simple statistique. C'est une communauté en deuil et un rappel de notre responsabilité à agir». Elle a fait ressortir que ce projet de loi est une réponse aux prières de chaque citoyen qui s'aventure sur nos routes. Elle a rappelé que la sécurité routière transcende les partis politiques. Ce projet de loi ne fait pas que réduire la bureaucratie, mais donne également du pouvoir aux citoyens.

C'est une gouvernance intelligente en action. «Les sanctions plus strictes ne sont pas une punition, mais visent à prévenir et à envoyer un message clair que les comportements irresponsables sur nos routes ne seront pas tolérés.» Nos routes, a-t-elle affirmé, seront plus sûres.

La ministre a aussi parlé du renforcement des réglementations des processions sur les routes pour que les célébrations religieuses puissent se dérouler en toute sécurité. «Nos routes deviennent la scène de célébrations. Ce projet de loi nous permet de continuer ces célébrations en toute sécurité.» Elle a souligné que ce projet de loi prend en compte les évolutions de notre environnement urbain. «Chaque jour de retard est un jour de plus où nous mettons nos citoyens en danger. En renforçant les sanctions, nous dissuadons les comportements dangereux, assurant ainsi que les infractions soient traitées avec la rigueur qu'elles méritent», a-t-elle dit.