Ile Maurice: Les voitures du CP et la journée des fonctionnaires à l'agenda

La séance parlementaire de mardi prochain promet d'être mouvementée.

L'élu du Mouvement militant mauricien, Reza Uteem, demandera au Premier ministre, Pravind Jugnauth, quelles mesures comptent prendre les autorités à la suite des allégations faites à l'encontre du commissaire de police, Anil Kumar Dip, concernant l'utilisation de carburants et de voitures officielles pour des usages personnels tandis que le député du Parti travailliste, Farhad Aumeer, consacrera une de ses questions aux voitures officielles acquises par la force policière pour le compte d'Anil Kumar Dip depuis sa prise de fonction en 2016.

Toutefois, vu que les deux questions sont adressées à Pravind Jugnauth, elles ne seront probablement pas répondues si elles ne se retrouvent pas en première ou en deuxième position sur la liste des interpellations destinées au chef du gouvernement d'autant plus que depuis quelque temps, ce sont les interpellations des backbenchers du gouvernement qui sont en pole position. Le Premier ministre répond rarement à plus d'une question pendant les trente minutes consacrées à la Prime mininister's questions time.

Pour sa part, le député Mahend Gunparpersad revient sur l'organisation de la journée de la fonction publique, célébrée dimanche dernier, en présence de Pravind Jugnauth. Il demandera à son adversaire de la circonscription Grand-Baie/Poudre-d'Or, qui est également le ministre de la Fonction publique, Anjiv Ramdhany, qui étaient les fournisseurs des amuse-bouches et des boissons distribués pendant l'événement et quand l'exercice d'appel d'offres avaient été effectués. Toujours au PTr, Fabrice David veut connaître le nombre de fonctionnaires qui seront engagés pour les élections générales et sur quels critères.

Au MMM, Rajesh Bhagwan posera une question sur un contrat pour le remplacement des tuyaux par la Central Water Authority au Morcellement Montréal à Coromandel alors que sa colistière, Karen Foo Kune, s'intéresse à la construction de cinq routes dans ce même morcellement endommagées lors du passage du cyclone Belal.

Au PTr, Ehsan Juman voudra connaître la somme d'argent dépensée par le gouvernement depuis 2019 afin de permettre aux Mauriciens de bénéficier de l'eau courante sur une base de 24/7. Le député Ranjiv Woochit a également une question sur l'eau 24/7 et une autre sur le salaire des policiers.

Ce député de Pamplemousses-Triolet veut savoir quelle mesure compte prendre le gouvernement pour aider les policiers touchant un salaire de base de Rs 18 250 alors que le salaire minimum pour les ouvriers sera à Rs 20 000.

Au MMM, Reza Uteem s'intéresse aux allocations pas encore payées aux policiers pour avoir travaillé les dimanches alors que le recrutement d'un directeur des ressources humaines par la Mauritius Cane Industry Authority intringue Joanna Bérenger. Elle veut savoir pour quelle raison il y a eu des changements lors du deuxième appel à candidatures. Mais cette question a été rejetée. Ariane Navarre-Marie aura une question sur l'aide financière aux artistes pour organiser des concerts.

Pour sa part, Ritish Ramful veut connaître le montant des taxes récoltées sur les carburants, mais qui a été versé dans le Consolidated Fund et le Price Stabilisation Account. Ce même député aura une question sur les voyages effectués par des cadres de l'Economic Development Board. Toujours sur les dépenses de l'argent des contribuables, Aadil Ameer Meea aura une question sur la quantité de vaccins contre le Covid-19 qui sont en stock et combien sont expirés. Il veut aussi connaître le coût de ces achats. Toujours au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, la députée Karen Foo Kune veut avoir les statistiques sur les mineurs qui consomment de la drogue et le nombre de morts par overdose.

Quant au leader du Rassemblement mauricien, Nando Bodha, il aura une question sur l'importation des boissons alcoolisées depuis le début de l'année. De son côté, Osman Mahomed voudra savoir si le ministère du Transport compte ouvrir une enquête pour savoir pour quelle raison Metro Express Ltd n'a pas déposé ses comptes au Registrar of Companies. Cette question n'a pas été retenue. Sa collègue, Stéphanie Anquetil, posera une question sur l'entretien et le fonctionnement du nouveau complexe municipal de Vacoas.

Nous avons tenté en vain d'avoir les questions des élus du Parti mauricien social démocrate. Aux Nouveaux Démocrates, Richard Duval n'est pas au pays alors que Kushale Lobine était injoignable.